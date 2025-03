Drei LeistungstrÃ¤ger bleiben: Starbulls setzen weiterhin auf Laub, Stretch und JÃ¤rvelÃ¤inen

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, den Verbleib ihrer erfolgreichen Sturmreihe bekannt zu geben: Lukas Laub, CJ Stretch und Ville Järveläinen werden auch in der kommenden Saison das grün-weiße Trikot tragen.

Diese Entscheidung unterstreicht das Bestreben des Vereins, Kontinuität zu wahren und die Weichen für weitere Erfolge zu stellen.

Die Rosenheimer Top-Reihe in Zahlen

Lukas Laub hat sich seit seinem Wechsel zu den Starbulls zur Aufstiegssaison 2022/23 als unverzichtbarer Bestandteil des Teams etabliert. Mit seiner Schnelligkeit und Dynamik sorgt er regelmäßig für Gefahr vor dem gegnerischen Tor. Aktuell spielt er mit insgesamt 43 Scorerpunkten (21 Toren und 22 Assists) eine seiner bislang besten DEL2 Saisons und unterstreicht damit seine Bedeutung für die Offensive der Mannschaft.

CJ Stretch bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Führungsqualitäten ins Team. Als Center überzeugt er durch seine Spielübersicht und seine Fähigkeit, das Spiel zu lenken. In der laufenden Spielzeit steuert er in 52 Partien 13 Tore sowie unglaubliche 46 Assists bei. Damit ist er nicht nur Topscorer der Rosenheimer, sondern auch im Ligavergleich unter den besten drei Scorern.

Ville Järveläinen ist für seine technische Finesse und Torgefährlichkeit bekannt. Bereits in der Saison 2021/2022 stellte er mit 43 Toren in 52 Spielen einen neuen DEL2-Rekord auf. In der aktuellen Saison knüpft er an diese Leistungen an und kommt in der bisherigen Saison auf 43 Scorerpunkten mit 23 Toren und 22 Vorlagen. Seine Fähigkeit, Spiele zu entscheiden, macht ihn zu einem wertvollen Spieler für die Starbulls.

Richtungsweisende Entscheidungen

Die Vertragsverlängerungen dieser drei Leistungsträger sind ein klares Signal für die Ambitionen der Starbulls Rosenheim. Der Verein setzt auf eine Mischung aus Erfahrung, Talent und Teamgeist, um auch in der kommenden Saison erfolgreich zu bleiben.

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, über den Verbleib der ersten Sturmreihe: „Alle drei Spieler passen sowohl menschlich, als auch spielerisch perfekt in unsere Mannschaft. CJ. Stretch ist neben seinen herausragenden Fähigkeiten als Spielmacher auch als Kapitän eine wichtige Stütze des Teams. Lukas Laub und Ville Järveläinen haben beide erneut ihren Scoringtouch unter Beweis stellen können, wobei Lukas Laub besonders mit seinen läuferischen Eigenschaften viele wichtige Räume fürs Team schafft. Ville Järveläinen ist neu dazugekommen und hat nach einem gewissen Herantasten seine Rolle gefunden und hervorragend gespielt. Ich als Trainer bin sehr froh, dass sich alle drei Spieler dazu entschieden haben, bei uns in Rosenheim zu bleiben.“

