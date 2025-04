Drei Kader-Ã„nderungen zum Start in die zweite Vorbereitungsphase

München. (PM DEB) Am heutigen Montag startet die Männer-Nationalmannschaft in die zweite Phase der WM-Vorbereitung.

Für den Roadtrip in die Slowakei hat Bundestrainer Harold Kreis drei Spieler nominiert und verändert damit den Kader im Vergleich zur ersten gemeinsamen Woche. In der Verteidigung sind Tobias Fohrler und Lukas Kälble (beide Adler Mannheim) ab sofort mit dabei, für die Offensive stößt Tobias Rieder (Red Bull München) zur Nationalmannschaft.

Bundestrainer Harold Kreis zur zweiten Phase: „Wir haben nach den Erkenntnissen der ersten Woche entschieden, jetzt zur zweiten Phase einige Änderungen im Lineup vorzunehmen und diese drei Spieler auf die Reise in die Slowakei mitzunehmen. Vor der dritten Phase unserer Vorbereitung werden weitere Spieler der Halbfinalisten zu uns stoßen. Der Fokus gilt jetzt ganz der Weiterentwicklung der Mannschaft in den beiden Länderspielen gegen die Slowaken, die uns alles abverlangen werden. Das zeigen die Erfahrungen unserer vergangenen Vergleiche, die immer eng und physisch herausfordernd für uns waren. Natürlich bedanken wir uns an dieser Stelle auch bei den Nationalspielern für ihren Einsatz, die jetzt nach Phase eins nicht mehr dabei sind.“

Am Montagnachmittag trifft die DEB-Auswahl in Piešťany (SVK) ein und bestreitet am Abend eine erste Einheit auf dem Eis. Nach einem weiteren Trainingstag stehen am Mittwoch und Donnerstag (Spielbeginn jeweils 18 Uhr) zwei aufeinanderfolgende Länderspiele gegen die Slowaken auf dem Programm.

Beide Partien werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

WM-Vorbereitung der deutschen Männer-Nationalmannschaft

10.04.2025 | 19:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:7 (0:2, 0:2, 0:3)

12.04.2025 | 17:30 Uhr | Deutschland – Tschechien 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

16.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

17.04.2025 | 18:00 Uhr | Slowakei – Deutschland (Piešťany)

24.04.2025 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See)

26.04.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Rosenheim)

04.05.2025 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Düsseldorf)

Alle Partien der WM-Vorbereitung werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen.

