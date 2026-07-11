Drei junge Wilde werden Eisbären

Burgau. (PM ESV) Die Eisbären bauen ihren Kader für die kommende Saison weiter aus: Mit Stürmer Maximilian Kaschner, Verteidiger Max Schieskow und Stürmer Jannik Liebs schließen sich drei junge Spieler dem Verein an. Alle drei sollen dem Team frische Energie und zusätzliche Tiefe im Kader geben.

Der 19-jährige Maximilian Kaschner ist 1,75 m groß, bringt 76 kg auf die Waage und schießt links. Bereits in der vergangenen Saison war Kaschi öfters Trainingsgast bei den Eisbären, daher wurden schon früh die Weichen für eine gemeinsame Zukunft gestellt. Ebenfalls nicht ganz unbeteiligt ist der neue Eisbären-Trainer Roman Klicznik. Beide kennen sich aus ihrer Zeit beim Augsburger EV, denn Kaschner durchlief dort den gesamten Nachwuchsbereich. Für die U20 des AEV hat Maximilian in vier Jahren 114 Spiele in der DNL absolviert und dabei 55 Scorerpunkte (21 Tore, 34 Vorlagen) erzielt. Kaschi gilt als starker Kämpfer und Teamplayer, der sich voll und ganz in den Dienst der Mannschaft stellt – aus diesem Grund wurde er in seiner letzten Nachwuchssaison auch zum Kapitän seiner Mannschaft ernannt.

Die Liga und sein neues Team hat Kaschner bereits verfolgt, die Vorfreude auf seinen ersten Auftritt im Eisbären-Trikot ist entsprechend groß. „Ich freue mich schon riesig darauf, endlich die wohl besten Fans der Liga kennenzulernen! In Sachen Unterstützung, Kampfgeist und Leidenschaft hab ich schon viel gehört“, erzählt der junge Stürmer. Einige seiner neuen Mitspieler kennt er bereits, den Rest lernte er im Sommertraining kennen.

„Ich freue mich, ein Teil der Eisbären-Familie zu werden und mit gemeinsamen Kräften den Tabellenkeller zu verlassen und die Playoffs anzugreifen. Ich will ein solides Mitglied der Mannschaft sein und mit frischen Beinen unseren Senioren Laufstrecke abnehmen. Mit einem neuen Team, einem neuen Trainer und hoffentlich den gleichen tollen Fans wie letzte Saison glaube ich an den Neuanfang!“, so Kaschner.

Ebenfalls neu ist der 20-jährige Max Schieskow. Der 1,93 m große und 85 kg schwere Verteidiger wechselt vom HC Landsberg an die Mindel, für den er bereits 44 Spiele in der Bayernliga bestritt. Seine sportliche Ausbildung durchlief der Linksschütze in den Talentschmieden von Memmingen, Landsberg, Füssen, Köln und Augsburg, wo er unter anderem für den AEV und den HCL in der DNL und DNL3 auflief. An die Spiele der vergangenen Saison gegen die Eisbären erinnert sich Schieskow noch gut: „Mir ist vor allem der Kampfgeist der Mannschaft sowie die Stimmung und Leidenschaft der Fans in Erinnerung geblieben“ – Eindrücke, die seine Entscheidung zusätzlich bestärkt haben. Einige seiner neuen Teamkollegen kennt er bereits aus dem Sommertraining, andere noch aus der gemeinsamen Nachwuchszeit in Augsburg. Sportlich soll Schieskow als Verteidiger, der sich vor allem in der eigenen Zone wohlfühlt, Tiefe in die Abwehr bringen.

„Als ich mit Roman und Heinzi in Kontakt getreten bin, war ich mir sehr schnell sicher, dass Burgau die richtige Station für mich ist. Daher bin ich stolz darauf, in der kommenden Saison ein Teil der Eisbären sein zu dürfen, und freue mich auf die Fans, den familiären Verein und die großartige Stimmung im Stadion. Gemeinsam mit dem Team will ich Richtung Pre-Playoffs gehen“, sagt Schieskow.

Der dritte junge Neuzugang im Bunde ist Jannik Liebs. Der 20-Jährige hat ebenfalls eine Vergangenheit beim AEV und durchlief dort alle Altersklassen im Nachwuchsbereich. Zuletzt spielte er für die U20 der Fuggerstädter, für die er in vier Saisonen 110 Partien im deutschen Nachwuchsoberhaus bestritt und dabei 21 Tore sowie 17 Vorlagen erzielte. Auch der 1,74 m große Linksschütze war in der abgelaufenen Spielzeit Trainingsgast in der Badstraße und wurde dort bereits ins Teamtraining integriert. Nun bestreitet Jannik auch seine erste Saison im Seniorenbereich für den ESV: „Zu einem Spiel habe ich es letzte Saison leider nicht geschafft, daher freue ich mich nun umso mehr darauf, selbst auf dem Eis zu stehen und die Atmosphäre von dort zu genießen.“ Auf der Spielfläche gilt Liebs als ehrgeiziger, körperlich robuster Spieler, der den Puck stetig fordert.

„Ich freue mich sehr, kommende Saison für Burgau auflaufen zu dürfen, aber genauso mit alten Teamkollegen zu spielen und die Fans live zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, endlich aufs Eis zu gehen. Ich wünsche mir, dass wir gut in die Saison starten, alle verletzungsfrei bleiben und ich meiner Mannschaft helfen kann“, so Liebs.

Mit Kaschner, Schieskow und Liebs sichern sich die Eisbären die Dienste von drei spannenden und ehrgeizigen jungen Talenten. Die Markgrafen setzen bewusst auf Entwicklung und Potenzial und freuen sich auf den Weg, den die drei in Burgau gehen werden.

Teammanger Heinzi Heinrich zu den drei Neuzugängen: „Kaschi und Jannik kennen wir bereits als Trainingsgäste und konnten uns dabei von ihnen überzeugen. Auch Max bringt Talent und die richtige Einstellung mit ins Team. Alle drei haben richtig gute Grundlagen und haben sich in ihrer bisherigen Zeit im Nachwuchs schon einiges erarbeitet. Für uns war klar, dass wir hier zugreifen wollen. Wir wissen, dass sie noch lange nicht fertig sind, aber genau das reizt uns und wir sind ebenfalls davon überzeugt, dass wir ihnen das richtige Trainerteam zur Verfügung stellen können. Jetzt liegt es an den Jungs selbst, sich bei uns zu beweisen und sich ihren Platz im Team zu erarbeiten.“

465 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro