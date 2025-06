Drei junge Perspektivspieler bleiben Teil der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers setzen auch in der kommenden Saison auf ihre jungen Perspektivspieler

Linus Brandl (20), Tobias Schwarz (19) und Simon Seidl (18) werden weiterhin zum Kader der Niederbayern gehören.

Alle drei Youngster standen in der Spielzeit 2024/25 mit einer Förderlizenz auch für den EV Landshut auf dem Eis und sammelten dort wichtige Spielpraxis im Profibereich. Linus Brandl kam darüber hinaus auch bereits für die Straubing Tigers in der PENNY DEL zum Einsatz. Tobias Schwarz absolvierte zusätzlich Spiele in der U20 SM-sarja für KooKoo, Simon Seidl lief in der USHL für die Cedar Rapids RoughRiders auf.

„Die drei haben in der vergangenen Saison wertvolle Erfahrungen gesammelt, sowohl in Landshut als auch international“, sagt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Wir wollen sie auf ihrem Weg unterstützen und ihnen die Chance geben, sich auf PENNY DEL-Niveau zu beweisen.“

„Ich liebe den Spirit im Team total. Das macht einfach richtig Spaß! Ich freue mich riesig, weiter ein Tiger zu sein und alles für die Mannschaft zu geben.“, so Linus Brandl.

Auch Simon Seidl blickt optimistisch auf die kommende Spielzeit: „Es ist etwas Besonderes, ein Teil der Straubing Tigers zu sein. Ich freue mich auf die neue Saison, auf die Fans und auf die Chance, mich hier weiterzuentwickeln.“

Tobias Schwarz ergänzt: „Ich freue mich riesig auf die neue Saison bei den Straubing Tigers. Ich will jeden Tag hart an mir arbeiten, die nächsten Schritte im Profi-Eishockey machen und das Team bestmöglich unterstützen.“

Die Straubing Tigers freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit Brandl, Schwarz und Seidl in der Saison 2025/26.

