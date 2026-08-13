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Drei Goalies, eine Chance: Eisbären Regensburg besetzen dritte Torhüterposition mit drei Talenten aus der U20

13. August 20261 Mins read221
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David Nweke - © Sportfoto-Sale (DR)
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Regensburg. (PM Eisbären) Die Eisbären Regensburg setzen bei der Besetzung ihrer dritten Torhüterposition in der Saison 2026/27 konsequent auf den eigenen Nachwuchs.

Mit David Nweke, Arthur Milic und Louis Wirkus erhalten drei junge Goalies aus der U20 der Jungeisbären die Chance, sich für Einsätze im Profiteam zu empfehlen.

Alle drei Torhüter gehören dem Jahrgang 2008 an. Ihre bisherigen Ausbildungswege könnten unterschiedlicher kaum sein.

David Nweke ist gebürtiger Regensburger und entstammt dem Nachwuchs des EV Regensburg. Der 187 Zentimeter große Linksfänger spielte zuletzt für die U20 der VER Selb und sammelte in der vergangenen Saison zudem DNL-Erfahrung für Regensburg.

Arthur Milic wurde in Stuttgart geboren und besitzt die deutsche sowie die kanadische Staatsangehörigkeit. Seine Eishockeyausbildung begann beim Streatham IHC in London. Zuletzt hütete der 183 Zentimeter große Linksfänger das Tor der U20 der Düsseldorfer EG in der DNL.

Louis Wirkus stammt aus Berlin. Der 185 Zentimeter große Linksfänger lief zuletzt für die U20 der Okanagan Hockey Academy Europe auf und bringt damit bereits internationale Ausbildungserfahrung nach Regensburg mit.

Peter Flache, Sportlicher Leiter und Headcoach der Eisbären Regensburg, erklärt: „Für die U20 unserer Jungeisbären haben wir mit Louis, Arthur und David drei Torhüter aus der DNL. Die drei werden eng zusammenarbeiten. Wir wollen einen gesunden Konkurrenzkampf, bei dem sich jeder weiterentwickeln und für seine Einsätze empfehlen kann.“

Mit diesem Modell führen die Eisbären ihren eingeschlagenen Weg konsequent fort. Die Verzahnung zwischen Nachwuchs und Profibereich wird weiter intensiviert, junge Talente werden gezielt gefördert und erhalten eine klare sportliche Perspektive.

Drei unterschiedliche Wege. Drei junge Goalies. Ein gemeinsames Ziel.

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