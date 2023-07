Drei Förderlizenzen sind bereits vergeben: Adler Mannheim schließen nach dem Abstieg der Heilbronner Falken eine Kooperation mit den Bietigheim Steelers ab

Mannheim. (PM Adler) Nach dem Abstieg der Heilbronner Falken aus der DEL2 haben die Adler Mannheim einen neuen Kooperationspartner gefunden. Der Vorjahreshalbfinalist arbeitet ab...

Mannheim. (PM Adler) Nach dem Abstieg der Heilbronner Falken aus der DEL2 haben die Adler Mannheim einen neuen Kooperationspartner gefunden.

Der Vorjahreshalbfinalist arbeitet ab der kommenden Spielzeit 2023/24 mit den Bietigheim Steelers zusammen. In mehreren konstruktiven Gesprächen zwischen den Verantwortlichen der Adler und des Zweitligisten wurde die Kooperation beschlossen.

Das Ziel der neuen Zusammenarbeit zwischen den Adlern und den Steelers ist klar abgesteckt: Die Kooperation der beiden Eishockey-Clubs soll in erster Linie der besseren Integration von Nachwuchsspielern dienen. „Spieler, die noch nicht reif für die DEL sind, die aber in der DEL2 durchaus schon Verantwortung übernehmen können, werden von uns weiterhin mit einer Förderlizenz ausgestattet, um sich zu entwickeln, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Steelers-Sportmanager Danny Naud: „Nach dem Abstieg aus der DEL wollen wir in der nächsten Saison wieder eine wettbewerbsfähige Mannschaft auf die Beine stellen. Durch die neue Kooperation haben wir die Möglichkeit, talentierte Nachwuchsspieler der Adler in unsere Kaderplanung zu integrieren. Das gibt uns die entsprechende Tiefe. Von einer Toporganisation wie Mannheim können wir nur profitieren.“

Mit Perspektive

Dass die Ausbildung junger Spieler ein zentrales Schlüsselelement darstellt, ist nicht nur der U23-Regelung geschuldet.

„Wir wollen das deutsche Eishockey nachhaltig verbessern, deshalb müssen wir in diesem Bereich auch weiterhin viel investieren. Die jüngsten Erfolge der Nationalmannschaft haben gezeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind“, sieht Alavaara große Fortschritte in der Nachwuchsarbeit. Neben der gezielten Förderung geht es allerdings auch um Perspektiven. „Entscheidend ist, dass die Jungs wissen, wohin die Reise geht, ihren Weg kennen. Durch die Vernetzung mit den Steelers sind wir in diesem Bereich bestens aufgestellt.“

Zudem sieht die künftige Zusammenarbeit zwischen beiden Standorten vor, dass der Zweitligist vom Scoutingnetzwerk der Mannheimer profitieren soll. Demzufolge werden Todd Hlushko und Tommi Vesanen den Spielermarkt auch für die Steelers im Auge behalten und ihre Empfehlungen aussprechen.

„Das Wissen und die Kontakte der Adler nutzen zu können, hilft uns ungemein, vor allem im sportlichen Bereich. Die gegenseitigen Synergien sind unerschöpflich. Wenn wir diese erkennen und gemeinsam umsetzen, wird die Kooperation ihre Früchte tragen“, blickt Gregor Rustige, Geschäftsführer der Steelers, voller Vorfreude und mit hohen Erwartungen auf die bevorstehenden Wochen und Monate.

Eine Förderlizenz für die kommenden Spielzeit erhalten aus dem aktuellen Adler-Kader Torhüter Florian Mnich, Paul Mayer sowie Noel Saffran.

372 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten