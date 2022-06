Drei EigengewÃ¤chse weiterhin im TEV-Dress

Miesbach. (PM TEV) Nach der Vertragsverlängerung von Felix Feuerreiter kann der TEV mit Maximillian Meineke, Alexander Kirsch und Benedikt Pölt drei weitere Spieler für...

Miesbach. (PM TEV) Nach der Vertragsverlängerung von Felix Feuerreiter kann der TEV mit Maximillian Meineke, Alexander Kirsch und Benedikt Pölt drei weitere Spieler für die kommende Spielzeit binden, welche den TEV Nachwuchs durchlaufen haben.

Meineke geht bereits in seine sechste Saison

Der 23-jährige Meineke geht bereits in seine sechste Saison für die erste Mannschaft des TEV’s. In der Saison 17/18 feierte er sein Debüt in der Oberliga und kommt seitdem schon auf 128 Spiele im rot-weißen Trikot. Dabei überzeugt Maxi mit seinem Einsatz und seiner Laufbereitschaft, wobei ihm 9 Tore und 10 Assists gelangen. Maxi kann dabei sowohl als Stürmer als auch in der Verteidigung eingesetzt werden.

Auch Kirsch bleibt beim TEV

Neben Meineke verlängert auch Verteidiger Alexander Kirsch seinen Vertrag beim TEV und geht in seine vierte Saison für die erste Mannschaft. 2018 debütierte Kirsch in der Bayernliga und gehört seit der Saison 20/21 fest zum Bayernligakader. In 49 Spielen gelangen dem 21-jährigem Miesbacher 1 Tor und 6 Assists.

Auch der „Rookie of the year“ bleibt beim TEV

Seine erste volle Saison in der Bayernliga hat Benedikt Pölt in der letzten Saison absolviert. Dabei gelangen dem 22-jährigem Angreifer 5 Tore und 8 Assists in 34 Spielen. Dafür wurde er vereinsintern zum „Rookie of the year“ gewählt. Auch Pölt stammt aus dem Nachwuchs des TEV’s und geht nun in seine zweite Saison für die Kreisstädter.

Trainer Michael Baindl zu den Verlängerungen: „Meineke, Kirsch und Pölt sind drei junge Spieler die aus dem eigenen Nachwuchs stammen und sich letztes Jahr weiterentwickelt haben. Diese Spieler werden die Zukunft des TEV sein! Sie bringen gutes Tempo und 100%gen Einsatz mit!“

Der TEV freut sich, dass Maxi, Alex und Benedikt weiter für ihren Heimatverein auflaufen und wünscht Ihnen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison.