Drei Alligatoren bleiben in HÃ¶chstadt

Höchstadt. (PM Alligators) Neben effektiver Verstärkung setzt man beim Höchstadter EC für die kommende Spielzeit darauf, bewährte Kräfte zu halten und langfristig zu binden.

Drei Beispiele dafür sind Thilo Grau, Max Cejka und Jiri Mikesz, die sich nun für mindestens ein weiteres Jahr im Trikot der Alligators entschieden haben.

Seit 2016 steht Michael (genannt Max) Cejka mit nur einer kurzen Unterbrechung für den HEC auf dem Eis, 2017 kam Jiri Mikesz nach Höchstadt. Beide sind mittlerweile nicht nur beim HEC, sondern auch in Höchstadt heimisch geworden, Jiri Mikesz engagiert sich zusätzlich als rechte Hand des hauptamtlichen Nachwuchscoaches Petr Kasik bei den Young Alligators.

Nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich ein waschechter Höchstadter, ist Thilo Grau. Seit seinem sechzehnten Lebensjahr ist der 28jährige ein fester Bestandteil der Höchstadt Alligators und wurde zu Beginn der vergangenen Saison für sein 400. Spiel für den HEC ausgezeichnet, mittlerweile hat er diese Zahl sogar auf 439 Spiele erhöht.

„Wir sind froh, dass die drei in den schweren Corona-Zeiten weiter das HEC-Trikot tragen und ein Teil der HEC-Familie bleiben“, so Teammanager Daniel Tratz. „Thilo ist ja aktuell unser letztes Eigengewächs und wir hoffen, dass sich, auch durch das Engagement von Jiri, der sich ab dieser Saison neben der ersten Mannschaft auch noch mit um den Nachwuchs kümmern wird, in den nächsten Jahren auch wieder weitere echte Höchstadter für die erste Mannschaft finden!“