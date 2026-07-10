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Drei Abgänge bei den Tigers

10. Juli 20262 Mins read65
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Usko Laaksonen - © EC Bregenzerwald
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Dornbirn. (PM HC Tigers) Im Zuge der Kaderplanung für die kommende Saison stehen bei den Tigers drei weitere Abgänge fest.

Den Schritt weg vom professionellen Eishockey macht Tobias Reinbacher. Der 24-jährige Verteidiger war zunächst als Kooperationsspieler der Pioneers Vorarlberg regelmäßig für den EC Bregenzerwald im Einsatz, ehe er in den vergangenen beiden Spielzeiten fixer Bestandteil des Alps Hockey League Kaders wurde.

Der 179 Zentimeter große und 103 Kilogramm schwere Defensivspieler absolvierte insgesamt 46 Pflichtspiele im Trikot der Tigers. Mit seiner kompromisslosen Spielweise war Reinbacher stets ein verlässlicher Teamspieler und stellte sich immer in den Dienst der Mannschaft. Künftig wird der Vorarlberger den Fokus auf seine berufliche Laufbahn legen. Durch zusätzliche Verantwortung bei seinem Arbeitgeber bleibt künftig weniger Zeit für den Leistungssport, weshalb sich Reinbacher dazu entschieden hat, seine Karriere auf diesem Niveau zu beenden.

Ebenfalls verabschieden müssen sich die Tigers von Toivo und Usko Laaksonen. Die beiden 22-jährigen Finnen waren in der vergangenen Saison eine große Bereicherung für das Offensivspiel der Wälder und überzeugten mit ihrer hervorragenden Athletik, ihrem Spielverständnis und ihrer Kreativität. Die Entscheidung, die Verträge der Zwillinge nicht zu verlängern, ist dabei keineswegs sportlicher Natur. Durch die neuen Kaderbestimmungen in der deutschen Oberliga stehen dem Verein künftig nur noch drei Kaderplätze für Importspieler zur Verfügung.

Toivo Laaksonen entwickelte sich schnell zu einem Publikumsliebling und zählte zu den offensiven Leistungsträgern der Mannschaft. In 40 Pflichtspielen erzielte der flinke Stürmer 20 Tore und bereitete weitere 14 Treffer vor. Mit seinem Spielwitz, seiner Schnelligkeit und seinem Torriecher sorgte er regelmäßig für Begeisterung auf den Rängen.

Sein Zwillingsbruder Usko hatte in der vergangenen Saison deutlich mehr mit dem Verletzungspech zu kämpfen. Seit seinem schweren Unfall in Zell am See, bei der ihm durch eine Schlittschuhkufe mehrere Sehnen und Muskeln im Unterschenkel angeschnitten wurden, kämpft sich der Finne mit großem Einsatz zurück. Vor seiner Zwangspause absolvierte er noch 29 Spiele und steuerte dabei sechs Tore sowie 17 Assists bei.

Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich hinterlassen die Laaksonen-Zwillinge eine Lücke. Besonders bei den weiblichen Fans dürften die beiden Finnen künftig vermisst werden. Der EC Bregenzerwald bedankt sich bei Tobias Reinbacher, Toivo und Usko Laaksonen für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft im Trikot der Tigers. Für ihren weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir allen dreien von Herzen alles Gute.

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