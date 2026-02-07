Dramatisches Finale bringt nächsten Ice Dragons-Sieg

Herford. (PM HEV) Nichts für schwache Nerven – der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord Zwischenrunde das wichtige HEV-Duell bei den Herne Miners mit 6:4 (1:2/2:1/3:1) für sich entschieden und somit erstmals in dieser Spielzeit drei Spiele in Serie gewonnen.

In der äußerst spannenden Begegnung egalisierten die Ice Dragons zunächst einen 2:0-Rückstand und behielten in einer dramatischen Schlussphase einen kühlen Kopf. Durch die drei errungenen Punkte zogen die Ostwestfalen aufgrund des besseren Torverhältnisses in der Tabelle am HEV-Kontrahenten vorbei, kletterten auf Platz 4 der Gruppe und sind nun direkter Verfolger der Black Dragons Erfurt, die aktuell den letzten PlayOff-Platz belegen.

Herford begann die Partie zunächst druckvoll und erspielte sich erste Torgelegenheiten, doch Herne nutzte seine erste Chance effektiv aus. Eine Kontersituation schloss Hugo Enock zum 1:0 in der vierten Minute ab. Auch in der Folge spielte sich das Geschehen etwas mehr vor dem Tor der Miners ab, doch wieder waren es die Gastgeber, die den nächsten Treffer erzielten. In Überzahl erhöhte Dennis Palka in der 15. Minute auf 2:0. Sehenswert dann die Antwort der Ostwestfalen. Ryley Lindgren arbeitete sich in der 17. Minute durch die Defensive des Gegners hindurch und verkürzte zum 1:2-Pausenstand.

Im zweiten Drittel sahen die Zuschauer in den ersten Minuten Chancen auf beiden Seiten, die jedoch ungenutzt blieben. Knapp war dann eine Situation in der 30. Minute. Nils Wegner hatte die Scheibe nach einem Alleingang in Richtung Tor gebracht und erst der Videobeweis gab endgültig Aufschluss, dass der Puck die Torlinie zum 2:2-Ausgleich überschritten hatte. Die Ice Dragons setzten nun sofort nach und kamen rund 50 Sekunden später durch eine tolle Aktion von Leon Köhler zum 3:2. Das Pendel schlug nun wieder ein wenig auf die Herforder Seite, doch Miners-Stürmer Brad Snetsinger hatte etwas dagegen und glich zum 3:3-Pausenstand in der 36. Minute aus.

War die Begegnung bis zu diesem Zeitpunkt bereits spannend und abwechslungsreich, so sollte das letzte Drittel noch eine gehörige Portion Dramatik hinzufügen. In der 48. Minute brachte Nils Wegner die Ostwestfalen mit einem Abstauber aus kurzer Distanz erneut mit 4:3 in Führung, doch wieder kam eine schnelle Antwort der Gastgeber. Lennart Schmitz glich mit einem platzierten Abschluss zum 4:4 aus. Das Duell nahm nun immer mehr Fahrt auf und beide Teams suchten eine Entscheidung in der regulären Spielzeit. Fünf Minuten vor dem Ende traf Herne dann scheinbar zum 5:4. Doch erneut musste der Videobeweis herangezogen werden und der Treffer zählte aufgrund einer Torwartbehinderung nicht. Zwei Minuten später ging es dann auf der anderen Seite weiter und irgendwie gelangte die Scheibe auf den Schläger von Philip Woltmann, der den Puck nur noch zum 5:4 über die Torlinie schieben musste. Die Miners mussten nun alles auf eine Karte setzen und nahmen kurz vor dem Ende Torhüter Lukas Schulte zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Die Ice Dragons verteidigten aufmerksam, mit viel Einsatz und schließlich vollendete Ryley Lindgren eine Kontersituation wenige Sekunden vor der Schlusssirene zum 6:4 per EmptyNet-Treffer.

Herfords Chefcoach Henry Thom war auf der abschließenden Pressekonferenz froh über den Sieg: „Im ersten Drittel haben sich beide Mannschaften gut an ihre Taktikvorgaben gehalten. Wir haben Druck gemacht, Herne hat uns Probleme mit den Kontern bereitet. Im zweiten Drittel haben wir die Zweikämpfe etwas besser gestaltet, wir hatten ein wenig umgestellt und auch unsere Rotation angepasst. Je länger die Begegnung dauerte, desto komischer wurde es. Im letzten Drittel war es dann bei beiden Mannschaften vogelwild, wobei ich nicht weiß, woher die Hektik kam. Ich bin aber natürlich sehr froh und glücklich über die drei Punkte, auch wenn das letzte Drittel noch einmal analysiert werden muss. Wir haben uns die PlayOff-Chance erhalten.“

Das Herforder Team hat acht Spieltage vor dem Ende der Zwischenrunde weiterhin einen Rückstand von sechs Punkten auf die PlayOff-Zone und trifft am Sonntag um 18.00 Uhr auf die Icefighters Leipzig. Galt dieses Duell am vergangenen Wochenende noch als Bonusspiel gegen ein Team, das scheinbar einen komfortablen Vorsprung aufwies, so hat sich die Situation plötzlich noch einmal komplett geändert. Nach den zwei Auftaktsiegen der Ice Dragons und den beiden Heimniederlagen von Leipzig, ist das Rennen um die PlayOff-Plätze immer enger geworden. Mit einem Sieg hat der Herforder EV am Sonntag die Gelegenheit, das Leipziger Team ebenfalls in diesen spannenden Kampf hineinzuziehen. So wird aus dem Bonusspiel das nächste 6-Punkte-Spiel mit Finalcharakter für die Ostwestfalen.

Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die spätestens ab 17.30 Uhr öffnet. Im Anschluss findet zudem das Spiel der Herforder 1b gegen die 1b aus Bergisch Gladbach statt, die Karten sind für beide Begegnungen gültig. Aufgrund der Vorverlegung, des knappen Einlassfensters sowie der hohen Bedeutung dieses Spieles mit dem zu erwartenden Besucheraufkommen, empfehlen die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

1:0 03:26 Hugo Enock (Nicholas Ford / Sofiene Bräuner)

2:0 14:52 Dennis Palka (Brad Snetsinger / Fabian Nifosi) PP1

2:1 16:02 Ryley Lindgren (Sebastian Moberg / Nick Walters)

2:2 29:24 Nils Wegner (Dennis König / Timo Sticha)

2:3 30:14 Leon Köhler (Jegors Kalnins / Pavel Avdeev)

3:3 35:39 Brad Snetsinger (Marius-Lucas Demmler)

3:4 47:05 Nils Wegner (Matyas Kovacs / Jackson Pierson)

4:4 48:44 Lennart Schmitz (Marc Hofmann / Valentin Pfeifer)

4:5 56:52 Philip Woltmann (Ryley Lindgren / Jackson Pierson)

4:6 59:47 Ryley Lingren (David Makuzki / Sebastian Moberg)

Strafen:

Herne 2 Minuten

Herford 6 Minuten

Zuschauer:

844

