Drama, Tore, Jubel: ERC kÃ¤mpft sich mit 5:3-Sieg gegen FÃ¼rstenfeldbruck auf Play-Off-Kurs

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck hat am zweiten Weihnachtsfeiertag mit einem verdienten 5:3-Sieg gegen den EV Fürstenfeldbruck wichtige Punkte im Kampf um die Play-Offs eingefahren.

In einem intensiven Spiel, das seinem Charakter als „6-Punktespiel“ voll gerecht wurde, dominierte der ERC über weite Strecken und überzeugte vor heimischer Kulisse im Lechparkstadion.

Von Beginn an übernahm der ERC die Kontrolle über das Spielgeschehen und setzte die Crusaders mit offensivem Spiel unter Druck. Gleich in den ersten Minuten erspielten sich die Flößer mehrere hochkarätige Chancen, doch Gästetorhüter Michael Wolf erwies sich als starker Rückhalt und hielt zunächst seinen Kasten sauber. In der 9. Minute nutzten die Gäste eine Überzahlsituation eiskalt aus: Härtwig brachte die Crusaders nach Vorarbeit von Jeske und Lackner mit 0:1 in Führung. Trotz weiterer Möglichkeiten, darunter ein Alleingang von Cameron Roberts, blieb der ERC ohne Treffer und musste mit einem Rückstand in die erste Pause gehen.

Im zweiten Drittel erhöhten die Flößer den Druck nochmals und wurden in der 26. Minute belohnt: Richard Schratt traf nach Zuspiel von Fabian Bacz und Kevin Loppatto zum 1:1-Ausgleich. Die Gäste setzten daraufhin auf schnelle Konter, die mehrmals die Klasse von ERC-Keeper Christoph Lohr auf die Probe stellten. In der 35. Minute war Lohr allerdings chancenlos, als Möller eine unübersichtliche Situation vor dem Tor der Gastgeber zum 1:2 nutzte. Das Spiel nahm nun an Intensität zu, mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der zweiten Pause zeigte der ERC seine Klasse: Eine Traumkombination über Tobias Dressel und Marcus Köpf führte zum verdienten 2:2-Ausgleich durch Simon Maucher in der 39. Minute.

Mit neuem Schwung startete der ERC ins letzte Drittel und übernahm endgültig die Kontrolle. In der 45. Minute setzte Mathias Schuster den Kanadier Cameron Roberts in Szene, der eiskalt zum 3:2 verwandelte. Nur eine Minute später legte der US-Amerikaner Kevin Loppatto, vorbereitet von Tobias Dressel, zum 4:2 nach. Die Crusaders konnten dem Druck der Lecher nichts mehr entgegensetzen, und in der 50. Minute sorgte erneut Loppatto, wieder auf Vorlage von Dressel, mit dem 5:2 für die Vorentscheidung.

Der ERC spielte das Match nun kontrolliert zu Ende. Zwar gelang Fürstenfeldbruck in der 54. Minute noch ein Treffer durch Weeh, doch die Gastgeber ließen nichts mehr anbrennen und sicherten sich die drei Punkte.

Mit diesem Sieg bleibt der ERC Lechbruck auf Play-Off-Kurs und hat den direkten Konkurrenten Fürstenfeldbruck auf Distanz gehalten. Bereits am Sonntag, den 29. Dezember 2024, wartet mit dem Auswärtsspiel beim Tabellenführer Sonthofen die nächste Herausforderung. Das erste Heimspiel im neuen Jahr findet am 5. Januar 2025 um 17:00 Uhr gegen den ERSC Ottobrunn statt. Die Mannschaft von Kapitän Mathias Schuster blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

Flößer fordern den Tabellenführer im Sonthofener Hexenkessel

Nach dem hart erkämpften Heimsieg gegen den EV Fürstenfeldbruck steht dem ERC Lechbruck am Sonntag, den 29. Dezember 2024, eine echte Herausforderung bevor. Um 18 Uhr gastieren die Flößer im Eisstadion an der Hindelanger Straße beim Tabellenführer ERC Sonthofen. Es ist nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Reise in eine der stimmungsvollsten Kulissen der Liga, denn mit einem Zuschauerschnitt von 954 Fans gehört Sonthofen zu den Zuschauermagneten. Am Sonntag soll erneut die 1.000er-Marke geknackt werden.

Der ERC Sonthofen hat seine Vormachtstellung in der Liga mit beeindruckenden Zahlen untermauert: Eine Powerplayquote von 36,5 %, ein Penaltykilling von 90,7 % und 15 Siege aus 16 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Die einzige Niederlage mussten die Oberallgäuer in einem packenden Heimspiel gegen die Wanderers Germering hinnehmen (3:4). Ihre Offensivpower wird angeführt von den überragenden Akteuren Ondrej Havlicek (10 Tore, 21 Assists), Vladimir Kames (7 Tore, 20 Assists) und Dan Przybyla, der mit 16 Treffern der treffsicherste Torjäger der Mannschaft ist.

Doch nicht nur die Statistik, auch die Tabellensituation ist brisant: Sonthofen liefert sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem ESV Burgau und hat aktuell zwei Punkte Vorsprung bei einem Spiel mehr.

Das Hinspiel in Lechbruck war eine enge Angelegenheit. Die Flößer mussten sich knapp mit 3:4 geschlagen geben, zeigten aber, dass sie auch mit den Topteams der Liga mithalten können. Nun geht es darum, diese Leistung zu bestätigen und die Defensive gegen die brandgefährliche Offensive des Gastgebers zu stabilisieren.

Für den ERC Lechbruck ist das Spiel in Sonthofen eine Herausforderung, zumal einige Akteure verletzungsbedingt nicht dabei sein werden. Doch auch dieses Spiel beginnt beim Stand von 0:0. Gelingt es den Flößern, die Defensivarbeit konsequent umzusetzen und die Fehlerquote zu minimieren, wird sich auch Sonthofen strecken müssen.

Spielbeginn ist um 18:00 Uhr. Der ERC Lechbruck wird alles daransetzen, den Favoriten ins Wanken zu bringen und sich von der besten Seite zu zeigen.

Strafminuten:

ERC Lechbruck: 14

EV Fürstenfeldbruck: 26

