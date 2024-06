Drake Rymsha verlÃ¤sst die Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg und Drake Rymsha gehen ab sofort getrennte Wege. Der 25-jährige Stürmer mit amerikanisch-kanadischer Doppelstaatsbürgerschaft stieß...

Der 25-jährige Stürmer mit amerikanisch-kanadischer Doppelstaatsbürgerschaft stieß im November des vergangenen Jahres vom HKM Zvolen in der Slowakei zu den Red Bulls.

Drake Rymsha zeigte seine Stärke insbesondere am Face-Off-Punkt und konnte in der regulären Saison in 22 Spielen acht Tore und drei Assists verbuchen. In den Playoffs der win2day ICE Hockey League steuerte er mit fünf Toren und zwei Assists weitere sieben Scorerpunkte in 19 Spielen bei. Höhepunkt seiner Zeit in Salzburg war der Gewinn seines ersten Meistertitels im Profibereich.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich herzlich bei Drake Rymsha für seine herausragenden Leistungen und seinen Einsatz für das Team. Wir wünschen ihm sowohl privat als auch beruflich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Der aktuelle Kader der Red Bulls

Tor

David Kickert (AUT)

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Chay Genoway (CAN)

Lukas Hörl (AUT)

Tyler Lewington (CAN)

Ryan Murphy (CAN)

Nash Nienhuis (CAN/USA/AUT)

Dennis Robertson (CAN)

Lukas Schreier (AUT)

Phillip Sinn (GER)

Paul Stapelfeldt (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Troy Bourke (CAN)

Peter Hochkofler (AUT)

Mario Huber (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)