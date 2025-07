Dragons Cup 2025 mit Gastgeber Herford, Tilburg Trappers, Saale Bulls Halle und Füchsen Duisburg

Herford. (PM HEV) Noch ist es ruhig in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde, doch schon bald werden die Ice Dragons wieder in Hockeytown Herford ihr Training vor Ort aufnehmen.

Für Chefcoach Henry Thom wird es darum gehen, die PreSeason zur Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der Oberliga Nord zu nutzen und wieder eine Einheit zu formen, um an die erfolgreiche Vorsaison anzuknüpfen.

Bevor am 19. September der Startschuss in der 3. Liga fällt, gibt es in Herford einen ganz besonderen Leckerbissen, den sich kein ostwestfälischer Eishockeyfan entgehen lassen sollte.

Beim Dragons Cup 2025 kommt es am 13. und 14. September zur Generalprobe in der Drachenhöhle, wenn die Teams der Tilburg Trappers, der Saale Bulls Halle, der Füchse Duisburg und dem Herforder Eishockey Verein aufeinandertreffen.

Am Samstag, den 13. September startet um 15.00 Uhr das erste Halbfinale zwischen den Tilburg Trappers und den Saale Bulls Halle. Um 20.00 Uhr folgt dann das zweite Halbfinale zwischen den Herforder Ice Dragons und den Füchsen Duisburg. Zusätzlich ist in den ersten Turniertag ab 18.00 Uhr eine Skills-Competition mit drei Wettbewerben eingebaut, an denen jeweils ein Spieler pro Team teilnehmen wird. In den Wettbewerben Obstacle Course, Hardest Shot und Fastest Skater werden die Sieger gesucht.

Am Sonntag, den 14. September folgen dann um 15.00 Uhr und 18.30 Uhr das Spiel um Platz 3 sowie das Finale, wobei das Herforder Team in jedem Fall das spätere Spiel um 18.30 Uhr bestreiten wird.

Zwei Tage lang werden die Augen der Eishockeyfans somit auf Herford gerichtet sein, wenn sich Tilburg, Halle, Duisburg und Herford den letzten Schliff für die Saison 2025/26 holen.