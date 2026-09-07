Drachen drehen Partie in Höchstadt und feiern Auswärtssieg

Erfurt. (PM Black Dragons) Die TecArt Black Dragons konnten auch ihr zweites Aufeinandertreffen mit den Höchstadt Alligators in der Vorbereitung für sich entscheiden.

Nach dem 5:2-Heimerfolg vor wenigen Tagen setzten sich die Erfurter diesmal auswärts mit 3:2 durch. Dabei mussten die Drachen zunächst einem frühen Rückstand hinterherlaufen, zeigten anschließend aber Moral und drehten die Partie im Schlussabschnitt.

Den besseren Start erwischten die Gastgeber. Höchstadt nutzte die ersten Möglichkeiten konsequent und ging innerhalb weniger Minuten mit 2:0 in Führung. In der 9. Minute war es #8 Ratislav Judin, der die Alligators erstmals jubeln ließ. Nur drei Minuten später erhöhte #71 Matyas Kovács auf 2:0.

Die Drachen ließen sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen und arbeiteten sich zunehmend in die Partie. Immer wieder erspielten sich die Erfurter Möglichkeiten, konnten Höchstadts Schlussmann #35 Lucas Ganz zunächst allerdings nicht überwinden. In der 16. Minute gelang dann der wichtige Anschlusstreffer: #44 Phil Bischoff verkürzte auf 1:2 und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Mit diesem Spielstand ging es auch in die erste Drittelpause.

Der Mittelabschnitt entwickelte sich anschließend zu einem offenen Schlagabtausch. Beide Mannschaften begegneten sich auf Augenhöhe und lieferten sich zahlreiche Zweikämpfe. Torchancen gab es auf beiden Seiten, doch die Torhüter hielten ihre Kisten sauber. So blieb es nach 40 Minuten beim 2:1 für die Gastgeber.

Im Schlussdrittel erhöhten die Drachen noch einmal den Druck. Gerade einmal dreieinhalb Minuten dauerte es, bis die Erfurter ein Powerplay zum Ausgleich nutzen konnten. #27 Frédéric Potvin überwand Lucas Ganz und stellte die Partie auf 2:2.

Nun war die Begegnung endgültig wieder offen. Beide Teams wollten den nächsten Treffer erzielen, doch die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase. Knapp vier Minuten vor dem Ende war es schließlich #81 Jacob Lagacé, der den entscheidenden Treffer zum 3:2 für die Black Dragons erzielte.

Die letzten zwei Minuten wurden noch einmal zur Bewährungsprobe. Höchstadt nahm seinen Torhüter vom Eis und versuchte mit einem zusätzlichen Feldspieler, den Ausgleich zu erzwingen. Die Erfurter Defensive hielt jedoch stand und brachte die knappe Führung über die Zeit.

Auch wenn beiden Mannschaften in dieser frühen Phase der Vorbereitung noch anzumerken ist, dass viele neue Spieler integriert werden müssen und nur wenig gemeinsame Eiszeit zur Verfügung steht, zeigte die Partie wichtige Fortschritte. Gerade das Zusammenspiel und das gegenseitige Verständnis entwickeln sich von Spiel zu Spiel weiter. Der Sieg in Höchstadt liefert dabei nicht nur Selbstvertrauen, sondern vor allem eine Menge wertvoller Erfahrung auf dem Weg, aus vielen neuen Gesichtern eine geschlossene Mannschaft zu formen.

Torschützen

Höchstadt Alligators

• #8 Ratislav Judin – 9″

• #71 Matyas Kovács – 12″

TecArt Black Dragons

• #44 Phil Bischoff – 16″

• #27 Frédéric Potvin – 44″

• #81 Jacob Lagacé – 56″

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