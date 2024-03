Doug Shedden bleibt in sportlicher Verantwortung bei den Iserlohn Roosters – Auch Eric Cornel, Tyler Boland und Emil Quaas bleiben am Seilersee

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben nach Beendigung der Saisonabschlussgespräche erste Personalentscheidungen getroffen. Doug Shedden wird nach erfolgreichem Klassenerhalt...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL haben nach Beendigung der Saisonabschlussgespräche erste Personalentscheidungen getroffen.

Doug Shedden wird nach erfolgreichem Klassenerhalt auch in der kommenden Saison der Headcoach der Iserlohn Roosters sein. Darüber hinaus wird sich Shedden bis auf Weiteres gemeinsam mit Axel Müffeler auch für die Kaderplanung und weitere sportliche Belange verantwortlich zeigen. „Sowohl Doug Shedden als auch Axel Müffeler haben in einer schwierigen Situation sehr gute Arbeit geleistet und sich das Vertrauen verdient, zunächst einmal auch über die Saison hinaus gemeinsam arbeiten zu können. Wir sind in dieser Konstellation in puncto Kaderplanung für die kommende Saison gut aufgestellt“, sagt Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters.

„Im Hintergrund laufen darüber hinaus weitere Gespräche und Planungen, um den Verantwortungsbereich der sportlichen Leitung gemäß den aktuellen Anforderungen zu besetzen“, betont außerdem Frank Binz, der gemeinsam mit Carsten Böhm als Vertreter aus dem Gesellschafterkreis der Iserlohn Roosters bei diesem Prozess beratend tätig ist.

Wie bereits bekanntgegeben wurde, besitzen Andreas Jenike, Sven Ziegler, Taro Jentzsch, Maciej Rutkowski, John Broda und Hubert Labrie einen Vertrag für die kommende Saison. Darüber hinaus werden die beiden Stürmer Eric Cornel und Tyler Boland sowie Verteidiger Emil Quaas auch in der kommenden Saison am Seilersee spielen.

Da die Verantwortlichen nach dem Klassenerhalt am vorletzten Spieltag erst spät in der Saison Planungssicherheit hatten, laufen mit vielen Akteuren des aktuellen Kaders noch Gespräche bezüglich der kommenden Saison: Die Zukunft der Spieler Kevin Reich, Michael Dal Colle, Tim Bender, Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Ben Thomas, Drew LeBlanc und Brandon Gormley sowie Assistant Coach Pierre Beaulieu und Goalie- und Video Coach Cameron MacDonald ist noch nicht abschließend geklärt.

Auch mit den Perspektivspielern Finn Becker, Jonas Neffin, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Lennard Nieleck, Nils Elten und Lukas Jung befinden sich die Verantwortlichen noch in Gesprächen. Sämtliche Akteure waren in der abgelaufenen Saison per Förderlizenz oder Transfervereinbarung bei anderen Clubs aktiv und hätten die Roosters im Fall der Fälle zur Verfügung gestanden.

Definitiv verlassen werden die Roosters die Stürmer Hunter Shinkaruk, Balazs Sebok und Nick Ritchie sowie die Verteidiger Mitch Eliot und Colin Ugbekile. „Sie alle waren Teil einer ganz besonderen Reise und wir danken ihnen für ihren Beitrag zum Klassenerhalt. Wir wünschen ihnen für ihren weiteren Karriereverlauf alles Gute“, betont Axel Müffeler.

Hinweis >>> Weiterer Bericht folgt!