Dortmund: Welcome back Brody – Goodbye Brayden!

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund können nach der nun erfolgten Unterschrift die Verlängerung von Brody Dale feiern, der auch in der kommenden Saison...

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund können nach der nun erfolgten Unterschrift die Verlängerung von Brody Dale feiern, der auch in der kommenden Saison mit der Rückennummer 9 im Dress der Eisadler für Furore sorgen will.

Für den 24-jährigen Brody Dale war die letzte Saison in Dortmund die erste Station außerhalb von Kanada. Vom Portage College aus kommend benötigte der Center und Rechtsschütze kaum Anlaufzeit und überzeugte bei seiner ersten Station im Ausland von Beginn an. Er war der punktbeste Spieler bei den Eisadlern wie auch in der gesamten Regionalliga NRW. Insgesamt erzielte er in der abgelaufenen Spielzeit 32 Tore und 54 Vorlagen. An dieser Marke will der Kanadier nun auch in der kommenden Saison anknüpfen.

Matthias Potthoff zur Verlängerung von Brody Dale: „Brody wollte sich nach der Saison bewusst Zeit nehmen, um über eine Verlängerung seines Vertrages nachzudenken, was nach seiner erfolgreichen Saison bei uns nur verständlich ist. Wir blieben den gesamten Sommer über in Kontakt und freuen uns sehr über seine nun erfolgte Unterschrift. Er ist in der Mannschaft hoch angesehen, auch die Jungs freuen sich sehr über seine Rückkehr. Mit ihm behalten wir einen läuferisch und technisch sehr versierten Center in unseren Reihen, der letzte Saison definitiv zu den besten Spielern der Liga zählte. Wir hatten von Anfang an das Ziel mit ihm zu verlängern, schön, dass es nun Vollzug gibt.“

Brody zu seiner Verlängerung: „Ich freue mich nun Gewissheit zu haben, ein weiteres Jahr in Dortmund spielen zu dürfen. Alle Mitarbeiter des Vereins, das Team und unsere tollen Fans haben mich zu der Entscheidung gebracht, bei den Eisadlern zu verlängern. Ich freue mich über meine Rückkehr Anfang September und bis bald an der Strobelallee!“

Gleichzeitig möchten die Eisadler verkünden, dass sein Bruder Brayden nicht weiter für die Eisadler auflaufen wird. „Brayden war in Sachen Kampfgeist und Moral ein Vorbild für jeden Spieler, dennoch sind wir in der Analyse der Saison zu dem Ergebnis gekommen, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Wir bedanken uns bei ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine weiteren Karriereschritte nur das Beste!“, ergänzt Potthoff.