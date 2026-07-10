Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Eisadler Dortmund Dortmund: Tobias Brazda verstärkt den Stab der ersten Mannschaft als Direktor für Entwicklung und Strategie
Eisadler DortmundTransfer-News

Dortmund: Tobias Brazda verstärkt den Stab der ersten Mannschaft als Direktor für Entwicklung und Strategie

10. Juli 20262 Mins read87
Share
Tobias Brazda als Aktiver - © Daniela Schmidt
Share

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund treiben die Professionalisierung ihrer sportlichen Strukturen weiter voran.

Zum 1. Juli übernimmt Tobias Brazda die neu geschaffene Position des Direktors für Entwicklung und Strategie im Stab der ersten Mannschaft.

Mit der Verpflichtung von Brazda gewinnt der Verein einen engagierten Strategen, der künftig die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft maßgeblich begleiten und die Verantwortlichen bei der Umsetzung langfristiger Konzepte unterstützen wird. Sein Aufgabenbereich umfasst die strategische Weiterentwicklung des sportlichen Bereichs, die Optimierung interner Abläufe sowie die enge Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung, dem Trainerteam und dem Vorstand.

Die neu geschaffene Position ist ein weiterer Baustein auf dem Weg der Eisadler Dortmund, nachhaltige Strukturen zu etablieren und den Verein für die sportlichen Herausforderungen der kommenden Jahre optimal aufzustellen.

Der Präsident der Eisadler Dortmund, Stefan Witte begrüßt die personelle Verstärkung ausdrücklich: „Mit Tobias gewinnen wir einen äußerst engagierten und vorausschauenden Mitarbeiter, der den Verein bereits kennt und unsere Philosophie teilt. Seine analytische Arbeitsweise, sein strategisches Denken und seine Leidenschaft für den Eishockeysport werden uns dabei helfen, die nächsten Entwicklungsschritte konsequent umzusetzen.“

Auch Tobias Brazda freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Eisadler Dortmund stehen für Leidenschaft, Gemeinschaft und sportlichen Ehrgeiz. Es ist für mich eine große Ehre, künftig Verantwortung in dieser neuen Funktion übernehmen zu dürfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Verantwortlichen, dem Trainerteam und der Mannschaft die Zukunft des Vereins aktiv mitzugestalten und meinen Beitrag dazu zu leisten, die sportliche Entwicklung nachhaltig voranzubringen.“

Mit der Besetzung dieser Schlüsselposition unterstreichen die Eisadler Dortmund ihren Anspruch, sich nicht nur sportlich, sondern auch strukturell kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass Tobias Brazdas mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Identifikation mit dem Verein wichtige Impulse setzen wird.

Währenddessen vermelden die Eisadler eine weitere Vertragsverlängerung: Wladislav Kronhardt wird auch in der kommenden Saison für die EAD stürmen und hat seinen Vertrag um ein weiters Jahr verlängert. Der 21-jährige Kronhardt wechselte in der letzten Saison vom Oberligisten Duisburg an die Strobelallee und überzeugte die Verantwortlichen dort mit seinem Einsatz und der läuferischen Qualität.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tobias Brazda @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
467
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?


Share
Previous post Red Bull München erweitert sein U23-Nachwuchsnetzwerk

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESV Burgau 2000Transfer-News

Drei junge Wilde werden Eisbären

Burgau. (PM ESV) Die Eisbären bauen ihren Kader für die kommende Saison...

By11. Juli 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Tobias Veit verteidigt für die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung, die eigentlich...

By11. Juli 2026
EHC BielTransfer-News

Mark Sever bleibt beim EHC Biel bis 2030

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat den Vertrag mit Stürmer Mark...

By11. Juli 2026
ESV Burgau 2000Transfer-News

Zwei Young Guns bleiben in Burgau

Burgau. (PM Eisbären) Torhüter Louis Waaßmann und Nachwuchsstürmer Luca Imminger bleiben dem...

By10. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten