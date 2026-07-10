Dortmund: Tobias Brazda verstärkt den Stab der ersten Mannschaft als Direktor für Entwicklung und Strategie

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund treiben die Professionalisierung ihrer sportlichen Strukturen weiter voran.

Zum 1. Juli übernimmt Tobias Brazda die neu geschaffene Position des Direktors für Entwicklung und Strategie im Stab der ersten Mannschaft.

Mit der Verpflichtung von Brazda gewinnt der Verein einen engagierten Strategen, der künftig die sportliche Entwicklung der ersten Mannschaft maßgeblich begleiten und die Verantwortlichen bei der Umsetzung langfristiger Konzepte unterstützen wird. Sein Aufgabenbereich umfasst die strategische Weiterentwicklung des sportlichen Bereichs, die Optimierung interner Abläufe sowie die enge Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung, dem Trainerteam und dem Vorstand.

Die neu geschaffene Position ist ein weiterer Baustein auf dem Weg der Eisadler Dortmund, nachhaltige Strukturen zu etablieren und den Verein für die sportlichen Herausforderungen der kommenden Jahre optimal aufzustellen.

Der Präsident der Eisadler Dortmund, Stefan Witte begrüßt die personelle Verstärkung ausdrücklich: „Mit Tobias gewinnen wir einen äußerst engagierten und vorausschauenden Mitarbeiter, der den Verein bereits kennt und unsere Philosophie teilt. Seine analytische Arbeitsweise, sein strategisches Denken und seine Leidenschaft für den Eishockeysport werden uns dabei helfen, die nächsten Entwicklungsschritte konsequent umzusetzen.“

Auch Tobias Brazda freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Eisadler Dortmund stehen für Leidenschaft, Gemeinschaft und sportlichen Ehrgeiz. Es ist für mich eine große Ehre, künftig Verantwortung in dieser neuen Funktion übernehmen zu dürfen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Verantwortlichen, dem Trainerteam und der Mannschaft die Zukunft des Vereins aktiv mitzugestalten und meinen Beitrag dazu zu leisten, die sportliche Entwicklung nachhaltig voranzubringen.“

Mit der Besetzung dieser Schlüsselposition unterstreichen die Eisadler Dortmund ihren Anspruch, sich nicht nur sportlich, sondern auch strukturell kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass Tobias Brazdas mit seiner fachlichen Kompetenz und seiner Identifikation mit dem Verein wichtige Impulse setzen wird.

Währenddessen vermelden die Eisadler eine weitere Vertragsverlängerung: Wladislav Kronhardt wird auch in der kommenden Saison für die EAD stürmen und hat seinen Vertrag um ein weiters Jahr verlängert. Der 21-jährige Kronhardt wechselte in der letzten Saison vom Oberligisten Duisburg an die Strobelallee und überzeugte die Verantwortlichen dort mit seinem Einsatz und der läuferischen Qualität.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Tobias Brazda @ Elite Prospects

467 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro