Dortmund: Die ersten Vorbereitungsspiele stehen fest – Neuer Pokalwettbewerb in Sicht! – Thau & Trapp bleiben

Dortmund. (PM Eisadler) Der Sommer hat gerade begonnen, aber die Eisadler Dortmund blicken dennoch weiter nach vorne.

Noch heißt es knapp 3 Monate, bis man wieder aufs Eis gehen kann. Schon traditionell wird dies auch für den Nachwuchs Ende August/Anfang September in Hamm sein. Dort wird die Regionalliga Mannschaft der Eisadler dann auch zum ersten Vorbereitungsspiel den Eisbären antreten. Das Heimspiel des Oberligisten in der beta Finanz Eissportarena findet am Freitag, dem 12. September 2025 ab 20 Uhr statt. Das Rückspiel startet zwei Tage später und zwar am Sonntag, dem 14. September 2025, ab 19 Uhr im Dortmunder Eissportzentrum Westfalen. Eine Woche später treffen die Eisadler auf den Meister der Niederländischen Eredivisie, die Nijmegen Devils. Das Auswärtsspiel in der ältesten Stadt der Niederlande bestreiten die Eisadler am Freitag, dem 19. September 2025 ab 20:30 Uhr im dortigen Triavium, das Rückspiel ist dann am Sonntag, dem21. September 2025 um 19 Uhr an der Strobelallee.

„Mit den Spielen gegen Hamm und Nijmegen warten sportliche Herausforderungen auf uns. Die Hammer Eisbären sind als ambitionierter Oberligist im Duell gegen uns natürlich klarer Favorit. Wir schauen für diese Spiele weniger auf das reine Ergebnis, nutzen sie aber, um gegen einen läuferisch besseren Gegner defensive Abläufe einzustudieren. Die Partien gegen Nijmegen als Top-Team aus der niederländischen Eredivisie bieten ebenfalls eine große Attraktivität, nicht nur sportlich für die Mannschaft, sondern auch für unsere Fans“ sagt Matthias Potthoff, der Sportliche Leiter der Eisadler Dortmund, zu den ersten Vorbereitungsspielen Anfang September. Weitere Begegnungen sind in der Planung.

Für die Regionalliga West 2025/26 wird es in Kürze eine Arbeitstagung geben. Parallel dazu wollen Teams der Regionalligen Ost, West und Nord einen gemeinsamen Pokalwettbewerb ausspielen. Dazu gab es bereits eine entsprechende Ausschreibung und die Eisadler Dortmund haben sich fristgerecht angemeldet. Eisadler Abteilungsleiter Klaus Picker dazu: „Wir haben ja bereits zu Beginn der letzten Saison Vorbereitungsspiele gegen Top Vereine aus dem Norden bestritten. Nun haben die Nordverbände den „OSWENO-Pokal“ ins Leben gerufen. Da unser Regionalliga-Spielbetrieb genügend Spielraum für zusätzliche Spiele bietet, wollen wir natürlich diese Chance nutzen uns mit den besten Teams der anderen Regionalligen zu messen. Auch hier werden die genaueren Modalitäten in Kürze konkreter geplant und dann veröffentlicht.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Kevin Thau und Kevin Trapp stürmen weiter für die Eisadler!

Die Kaderzusammenstellung für die neue Saison schreitet bei den Eisadler Dortmund kontinuierlich voran. Dieses Mal kann mit Kevin Thau und Kevin Trapp der Verbleib zweier Stürmer an der Strobelallee verkündet werden. Der 34-jährige Thau geht bereits in seine 6. Saison bei den Eisadlern, hinzu kommen drei Spielzeiten beim Vorgängerverein. Seine Bilanz im Seniorenbereich kann sich insgesamt sehen lassen, denn seit seinem Debüt 2008 in Rostock konnte er in 550 Spielen insgesamt knapp 900 Scorerpunkte verbuchen. Bei den Eisadlern strebt er in der kommenden Saison auf sein 100. Spiel zu, über 200 Scorerpunkte hat er bereits auf seinem Eisadler-Konto. Matthias Potthoff, der Dortmunder Sportliche Leiter, beschreibt den Stellenwert von Thau so: „Kevin ist innerhalb unseres Teams ein absoluter Führungsspieler. Es gibt wenig Spieler in der Liga, die vor dem Tor ähnlich eiskalt sind und die Fähigkeit mitbringen, in entscheidenden Spielen Tore zu erzielen. Er ist zudem ein Typ, der immer mit Herz dabei ist und die Mannschaft mitreißen kann, und soll auch in der kommenden Saison diese Rolle einnehmen.“

Der 27-jährige Trapp wechselte vor zwei Jahren von seiner Geburtsstadt Hamm in die Westfalenmetropole Dortmund und verpasste in zwei Spielzeiten lediglich drei Pflichtspiele der Eisadler verletzungsbedingt. Bei bisher 61 Einsätzen konnte er 86 Scorerpunkte erzielen, im Seniorenbereich insgesamt kommt er mittlerweile auf über 400 Einsätze. EAD-Trainer Ralf Hoja sagt zu Trapp: „Kevin ist im dritten Jahr in Dortmund und hat in Hamm jahrelang Oberliga gespielt. Er ist ein zuverlässiger Spieler, den man in jeder Spielsituation auf das Eis bringen kann. Darüber hinaus ist er durch seine Art ein wichtiger Bestandteil für die Stimmung in der Kabine. Schön, dass er bei uns bleibt.“

Kaderübersicht

Tor: #1 Christoph Oster

Abwehr: #12 Alexander Lauer, #18 Robin Poberitz, #70 Mike Ortwein, #94 Marvin Cohut

Sturm: #4 Jelle Julien, #14 Ben Busch, #17 Corvin Rosenthal, #41 Kevin Trapp, #97 Kevin Thau

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV