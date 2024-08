Dorian Kielbasa stÃ¼rmt weiter fÃ¼r die GEG

Grefrath. (PM GEG) Die Kaderplanungen bei der Grefrather EG schreiten weiter voran. Nun konnte eine weitere wichtige Personalie geklärt werden. Angreifer Dorian Kielbasa wird...

Grefrath. (PM GEG) Die Kaderplanungen bei der Grefrather EG schreiten weiter voran.

Nun konnte eine weitere wichtige Personalie geklärt werden. Angreifer Dorian Kielbasa wird auch in der kommenden Saison im Phoenix-Trikot auf Torejagd gehen und soll künftig eine Führungsrolle im Team übernehmen.

Es sind nicht mehr all zu viele Plätze im diesjährigen Regionalliga-Kader, die beim Phoenix zwar längst besetzt, jedoch noch nicht der Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Einer von ihnen geht auch in diesem Jahr an Dorian Kielbasa. Der 20-jährige Stürmer wechselte bereits im Laufe der vergangenen Saison mit der Empfehlung aus 79 DNL-Spielen (37 Tore/42 Assists), 16 Regionalliga-Spielen (9 Tore/9 Assists) und 6 Oberliga-Einsätzen (1 Assist) vom diesjährigen Liga-Konkurrenten Ratinger IceAliens an die Niers. Auch bei den Blau-Gelben zeigte Kielbasa gleich, dass er nicht nur mit jeder Menge Talent und Schnelligkeit, sondern auch mit einem ausgeprägten Torriecher ausgestattet ist. In fünf Playoff-Begegnungen steuerte der gebürtige Krefelder 7 Tore und 6 weitere Torvorbereitungen bei und nahm auf Anhieb eine zentrale Rolle im Grefrather Angriffsspiel ein.

Angesichts seiner enormen Offensiv-Qualitäten dachten sicherlich nicht wenige, dass es für den torgefährlichen Angreifer wohl nur ein kurzes Gastspiel an der Niers werden würde und sich dieser wieder einem höherklassigen Club anschließen würde. Es kam anders, denn Kielbasa entschied sich erneut für den Phoenix und wird nun abermals für die Blau-Gelben auf Torejagd gehen.

Für GEG-Trainer-Duo Tilo Schwittek und Christian Tebbe ein wichtiger Baustein im Kader für 2024/25. Beide sind froh, mit Dorian Kielbasa einen jungen und zudem technisch starken Stürmer im Team halten zu können. „Dorian kam letzte Saison kurz vor den Playoffs zu uns und hatte sich sofort gut ins Team integriert. In Krefeld hat er das Eishockey spielen auf höchstem Niveau erlernt und konnte dort in seiner DNL-Zeit absolut überzeugen“, so Christian Tebbe, der seiner Nummer 88 nun auch in der Regionalliga eine tragende Rolle zutraut. „Bei uns möchte Dorian sich ganz klar zu einem Führungsspieler entwickeln und den nächsten Schritt im Senioren-Eishockey gehen“.

Auch Kielbasa freut sich auf die kommenden Herausforderungen im Trikot des Niers-Clubs: „Ich habe mich für den Phoenix entschieden, weil das Klima im Team einfach super ist und der Start in der Regionalliga für mich eine tolle sportliche Herausforderung bedeutet. Meine Ziele sind es, eine tragende Rolle und Verantwortung im Team zu übernehmen und meine Mitspieler so gut es geht zu unterstützen. Als Mannschaft wollen wir eine gute erste Regionalliga-Saison spielen und einen möglichst guten Tabellenplatz erreichen“.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Maik Schäfer (29), Leon Brunet (neu, 33), Mathis Kaiser (35), –

Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Yorck Löwenstein (5), Paul Herz (neu, 8), Lukas Siebenmorgen (neu, 9), Christoph Kiwall (15), Stefan Bronischewski (21), Justus Sperling (71), Jan Kupka (neu, 92), Tim Schröder (93) –

Angriff: Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Jan Wellen (neu, 24), Kai Göbels (55), Marlon Alves de Lima (72), Michal Cychowski (77), Dorian Kielbasa (88), Max Tillmann (neu, 95), Brian Westerkamp (96), Julian Stahlhut (97)

„Muster ohne Wert“ – GEG unterliegt deutlich im ersten Test

Ursprünglich hatte die GEG für die Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Spielzeit nur drei Vorbereitungsspiele geplant. Nachdem dem Krefelder DNL-Team kurzfristig ein Testspiel-Gegner abgesagt hatte, bot sich dem Grefrath Phoenix kurzfristig die Chance, am Sonntagnachmittag in der Krefelder Rheinlandhalle einzuspringen. Ein Drittel lang hatte die GEG gegen die spiel- und laufstarken KEV-Junioren dagegenhalten können, Kapitän Andreas Bergmann auf Zuspiel der beiden Neuzugänge Jan Wellen und Lukas Siebenmorgen den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1:1 erzielt (13.). Am Ende behielten die Krefelder, die bereits seit Wochen wieder auf dem Eis trainieren, in ihrem siebten Testspiel in dieser Saison mit 11:1 (3:1,5:0,3:0) klar die Oberhand. Es war erwartbar. In der ersten Eiseinheit der Saison unter Wettkampfbedingungen fehlte es beim Phoenix in vielen Situationen noch an Spritzigkeit, sowie hier und da an der nötigen Zuordnung.

Für Phoenix-Coach Tilo Schwittek nicht weiter dramatisch, zumal die kurzfristig vereinbarte Begegnung ein zusätzliches Trainingsprogramm für seine Jungs darstellte: „Es war ein erster Test.

Für uns sind das sehr wichtige Eiszeiten, die wir benötigen, um uns optimal auf die kommende Saison vorzubereiten. Dass nach erst wenigen Eiseinheiten vieles noch nicht optimal zusammenpasst, ist normal. Das Ergebnis ist von daher ein Muster ohne Wert“.

Bereits am kommenden Sonntag, 01.09., (17:30 Uhr) testen die Blau-Gelben bei den Young Moskitos Essen (DNL3) ein weiteres Mal. Tilo Schwittek und Christian Tebbe sind sich sicher, dass die Mannschaft dann bereits den einen oder anderen Schritt weiter sein wird.