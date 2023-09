Doppelvergleich mit Erfurt lÃ¤utet die Endphase der Vorbereitungsphase ein

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Nur noch 3 Testspiele stehen auf dem Plan für die Vorbereitung zur Saison 2023/24, die für den DSC am...

Artikel anhören Artikel anhören

Deggendorf. (PM DSC) Nur noch 3 Testspiele stehen auf dem Plan für die Vorbereitung zur Saison 2023/24, die für den DSC am 28.09.2023 beginnt.

Am kommenden Wochenende steht für den Deggendorfer SC ein Doppelvergleich mit den TecArt Black Dragons Erfurt im Terminkalender. Zunächst geht es am Freitag, 15.09.2023 ab 20 Uhr in Erfurt gegen den Nord-Oberligisten auf Eis, ehe am Sonntag, 17.09.2023 die Thüringer bereits ab 16 Uhr in Deggendorf zu Gast sind.

In Erfurt geht man in Sachen Vorbereitung einen ganz anderen Weg als der DSC. Nur 5 Vorbereitungsspiele stehen auf dem Plan von Headcoach Raphaël Joly, während der DSC 11 Partien bestreitet. Im Doppelvergleich mit Ice Dragons Herford (Oberliga Nord) konnten die schwarzen Drachen einen 3:2-Sieg und eine 5:6-Niederlage verbuchen. Am letzten Wochenende gewann man auswärts in Höchstadt mit 3:2 in der Overtime.

Die Thüringer haben sich vor der Saison mit 10 neuen Spielern verstärkt. Bevorzugt bedient hat man sich bei den insolventen Hamburg Crocodiles. Von dort sind die Talente Philipp Hertel und Luis Müller gekommen, sowie der erfahrene Torjäger Harrison Reed, den man durchaus als Königstransfer der Black Dragons dieses Sommers bezeichnen kann. Aus der Oberliga Süd sind der letztjährige Tölzer Kontingentverteidiger Dillon Eichstädt und aus Füssen Carl Zimmerman in den Norden gewechselt.

In Erfurt gehalten werden konnte erneut der ehemalige Regensburger Topscorer Arnoldas Bosas. Der Litauer ist nicht nur aufgrund seiner Körpergröße von 1,94 m ein echter Riese auf dem Eis. Mit 37 Treffern und insgesamt 65 Punkten, war der litauische Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit der erfolgreichste Angreifer der Drachen.

Am Wochenende wird beim Deggendorfer SC Robert Suchomski als Trainer den gesperrten Jiri Ehrenberger an der Bande vertreten. Im Lineup werden die verletzten Petr Stloukal, Benedikt Schopper, Eric Wolf und Sascha Maul, sowie im Freitagsspiel der gesperrte René Röthke fehlen.

Spielbeginn in Erfurt ist am Freitag um 20 Uhr. Besonders zu beachten ist der frühe Spielbeginn am Sonntag, 17.09.2023 in Deggendorf. Der Anpfiff erfolgt bereits um 16 Uhr. Beide Spiele werden wie gewohnt auf Sprade-TV übertragen.

5022 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten