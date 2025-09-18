Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Regionales Regionalliga West Ratinger Ice Aliens Doppelvergleich mit den Bulldogs!
Ratinger Ice Aliens

Doppelvergleich mit den Bulldogs!

18. September 20251 Mins read46
Share
Ratinger Torjubel - © Daniela Schmidt
Share

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach Lüttich geht es am Samstag für die Ratinger Ice Aliens. Um 19:30 Uhr spielen sie dort gegen das belgische Team der Bulldogs, die in der CEHL, dem Nachfolger der BeNe-League beheimatet sind.

Noch in der Saison 2023/24 konnten die Bulldogs den Meistertitel in der CEHL feiern, letzte Saison war im Viertelfinale Endstation. Die CEHL besteht derzeit noch aus acht Vereinen, darunter mit Neuwied noch ein einziger deutscher Club. Das Niveau der Liga ist ingesamt sicherlich über dem der Regionalliga West anzusiedeln, von daher ein sehr gutes Testwochenende für die Ice Aliens, die wie gegen Nijmegen auf intensive, aber faire Spiele hoffen.

Mit den Imports Troy Passingham (Tor), Luke Stegmann (Verteidigung), Logan DeNoble und Anthony Gagnon (Angriff), die allesamt aus Kanada stammen, hat man richtig gute Spieler im Kader. Anthony Gagnon z.B. bewies in den Testspielen gegen die Tornados aus Luxemburg (7:3 und 7:0) direkt seinen Torjägerinstinkt. Gecoacht wird das Team von Gints Bikars aus Lettland.

Nur 22 ½ Stunden später steht am Sonntag das Rückspiel in Ratingen an (Sonntag: 18:00 Uhr am Sandbach). Also gleich ein weiterer Härtetest in punkto Gegnerstärke und Belastung für die Jungs von Cheftrainer Frank Gentges. Berufsbedingt werden wohl Tobias Fischer und Philipp Seckel neben dem Langzeitverletzten Tobi Brazda nicht dabei sein können. Raphael Palmeira-Kerkhoff und Leonardo Stroh sind aktuell krank, Einsatz ungewiss.

2657
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post Selber Wölfe starten in die Saison

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Ratinger Ice Aliens

Ratingen: Erneuter Erfolg im Testspiel gegen die Devils!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Unverändert gingen die Ratinger Ice Aliens in das...

By15. September 2025
Ratinger Ice Aliens

Es geht wieder los! Die ersten Testspiele stehen für Ratingen an!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit dem Doppelvergleich gegen die Nijmegen Devils starten...

By10. September 2025
Injury listRatinger Ice AliensTransfermarkt GER

Nächste Hiobsbotschaft für den Kader der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Tobi Brazda, dessen Schulterverletzung aus der letzten Saison...

By6. September 2025
Ratinger Ice AliensTransfermarkt GER

„Trainingszeiten viel zu früh“: Giovanni Schönfeld und Ryan Franz nicht mehr im Kader der Ice Aliens

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach dem Abgang des jungen Förderlizenzspielers Luis Bauer,...

By31. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten