Doppeltes Heimspielwochenende gegen Bulls und Ice Dragons

Herne. (PM HEV) Nach dem ersten Sechs-Punkte-Wochenende in der vergangenen Woche darf der Herner EV in Kalenderwoche 40 gleich zweimal vor heimischem Publikum antreten.

Die Gegner sind die Saale Bulls aus Halle und die Herforder Ice Dragons.

Die Personallage für das Wochenende

Wie bereits am Morgen bekanntgegeben, ist die Saison für Carl Zimmermann, aufgrund einer Operation, vorzeitig beendet. Sofiene Bräuner, dessen Verpflichtung ebenfalls am Morgen bestätigt wurde, wird – sofern die Passmodalitäten reibungslos ablaufen – bereits an diesem Wochenende zum Einsatz kommen. Nachdem bei Mike Mieszkowski weitere Untersuchungen durchgeführt wurden, rechnet man bei ihm aufgrund einer Unterkörperverletzung mit einer Ausfalldauer von etwa sechs Wochen. Marc Hofmann wird weiterhin drei bis vier Wochen ausfallen. Rodion Schumacher hat bereits wieder am Training teilgenommen und auch Justus Meyl stand testweise wieder auf dem Eis. Für beide kommt ein Einsatz jedoch noch zu früh. Hier schaut man von Woche zu Woche, wie es weitergeht. Niklas Heyer hat ebenfalls wieder am Teamtraining teilgenommen. Bei ihm entscheidet sich, wie bei weiteren krankheitsbedingt angeschlagenen Spielern, erst im Abschlusstraining, ob ein Einsatz möglich ist. Aus Dinslaken und Düsseldorf werden keine Förderlizenzspieler kommen. Ob Tjark Kölsch aus Bad Nauheim zur Verfügung stehen wird, entscheidet sich ebenfalls kurzfristig.

Saale Bulls Halle, 03.10.2025

Am Freitag treffen die Miners um 20 Uhr auf die Saale Bulls aus Halle. Die Partie sollte ursprünglich in Halle stattfinden, da der Hallenumbau jedoch noch nicht abgeschlossen ist, wird das Spiel in der Hannibal-Arena ausgetragen. Die Bulls setzen weiterhin auf die beiden Torhüter Nils Kapteinat und Kai Kristian. Da Kristian jedoch längerfristig ausfällt, haben die Hallenser noch einmal mit Daniel Allavena prominent nachgelegt. In der Verteidigung setzt man mit Åkerman, Suchomer und Gollenbeck weiterhin auf erfahrene Kräfte. Mit dem jüngsten Spieler im Kader der Bulls, Kai Zernikel, gibt es am Gysenberg ein Wiedersehen. Im Angriff warten gleich mehrere Duelle gegen Ex-Herner: Tomi Wilenius, Elvijs Biezais und Nicolas Cornett sind allesamt im Aufgebot der Bulls. Auch Dennis Palka trifft auf seinen jüngeren Bruder Robin Palka.

Herforder Ice Dragons, 05.10.2025

Zum ersten HEV-Duell der Saison sind am Sonntag ab 18:30 Uhr die Herforder Ice Dragons zu Gast in der Hannibal-Arena. Im Tor setzen die Herforder weiterhin auf Jakub Urbisch, der in den bisherigen vier Spielen mit einer Fangquote von 94,7% erneut zeigt, dass er ein sicherer Rückhalt für die Ice Dragons ist. In der Verteidigung baut Herford auf einen neuen Kontingentspieler: Sebastian Moberg, der bereits für den Herner EV aktiv war, soll den Ice Dragons defensive Stabilität und zusätzliche offensive Optionen bieten. Im Angriff wurde das Team größtenteils zusammengehalten. Weiterhin im Aufgebot sind Timo und Dennis Sticha, Nils Wegner, Gleb Berezovsky, Marius Garten, Philipp Woltmann, Jegors Kalnins, Leon Köhler und Ryley Lindgren. Die dritte Kontingentstelle besetzt Jackson Pierson, der von den Atlanta Gladiators aus der nordamerikanischen ECHL nach Herford gewechselt ist.

Dirk Schmitz zum Wochenende „Das ist einfach ärgerlich, dass wir momentan so ein Verletzungspech haben. Die Mannschaft gibt alles und wird auch an diesem Wochenende wieder alles reinwerfen, um die Punkte zu holen. Dafür brauchen wir auch wieder die Unterstützung der Fans, damit sie uns bei diesen schwierigen Spielen zum Sieg tragen.“



