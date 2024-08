Doppelter TorhÃ¼ter-Coup: Justin FuÃŸ bleibt, Benjamin Dirksen kommt zu den Luchsen

Lauterbach. (PM Luchse) Die Luchse freuen sich, für die kommende Spielzeit zwei hochkarätige Torhüter in ihren Reihen zu haben. Der 36-jährige Benjamin Dirksen, der...

Lauterbach. (PM Luchse) Die Luchse freuen sich, für die kommende Spielzeit zwei hochkarätige Torhüter in ihren Reihen zu haben.

Der 36-jährige Benjamin Dirksen, der zuletzt bei den Höchstadt Alligators in der Oberliga aktiv war, bringt mit 252 Oberligaspielen sowie Einsätzen in der 2. Liga für Freiburg und Selb eine Fülle an Erfahrung mit nach Lauterbach. „Ich freue mich sehr auf die neue Spielzeit in Lauterbach! Besonders freue ich mich auf die Fans und das Team! Wir werden unser Bestes geben, um eine tolle und erfolgreiche Saison zu spielen!“, so Dirksen zu seinem Wechsel.

Justin Fuß, der in der letzten Saison zu einem der besten Torhüter der Liga avancierte, bleibt ebenfalls den Luchsen treu. Der 22-Jährige, dessen Karriere in der Nachwuchsschmiede der Jungadler Mannheim begann und der später für die Kölner Haie spielte, entwickelte sich durch kontinuierliche Leistungssteigerung zu einem unverzichtbaren Rückhalt. Die Verantwortlichen der Luchse sind stolz, einen so jungen und talentierten Torhüter in ihren Reihen zu haben.

Heimkehrer: Paul und Julius Kranz verstärken den Kader

Die Luchse freuen sich über die Rückkehr der Brüder Paul und Julius Kranz, die beide in der DEL2 bei den Kassel Huskies wertvolle Erfahrungen gesammelt haben. Der 20-jährige Julius Kranz durchlief seine Eishockeyausbildung in Kassel und geht in seine erste vollständige Seniorensaison bei den Luchsen. Sein älterer Bruder Paul, 23 Jahre, bringt zusätzlich Einsätze in der deutschen Nationalmannschaft im Nachwuchsbereich sowie eine Ausbildung in Kassel und Mannheim mit. Mit diesen beiden Verpflichtungen stärkt der Verein nicht nur seine Mannschaft, sondern auch die Verbindung zur Region.

Verstärkung in der Defensive: Emanuel Grund und Maximilian Droick

In der Defensive setzen die Luchse auf bewährte und neue Kräfte. Der 25-jährige Maximilian Droick wechselt vom Herforder EV nach Lauterbach. Zuvor sammelte er Erfahrungen bei den Harzer Falken und in Limburg. Neben seiner sportlichen Karriere wird er bei der Firma Balzer GmbH eine Ausbildung beginnen – eine Kombination, die den Verein stolz macht.

Der 37-jährige Emanuel Grund bleibt den Luchsen ebenfalls treu. Trotz beruflicher Verpflichtungen, die ihn im letzten Jahr nicht alle Spiele bestreiten ließen, war er stets ein verlässlicher Verteidiger mit einem guten Zug zum Tor. Seine weitere Präsenz im Team freut die Verantwortlichen und Fans gleichermaßen.

Blick nach vorn

Während das Eis in der Halle frisch aufbereitet wird, dürfen sich Fans und Unterstützer bereits jetzt auf weitere spannende Ankündigungen freuen. Die kommende Saison verspricht mit diesen Verstärkungen viele Highlights und packende Spiele.