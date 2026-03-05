Doppelte Verlängerung: Warum die Kassel Huskies weiter auf Michael Bartuli und Maciej Rutkowski setzen

Kassel. (PM Huskies) Der nordhessische Eishockeyclub setzt die Zusammenarbeit mit Michael Bartuli und Maciej Rutkowski in der kommenden Saison fort.

Die beiden Stürmer waren zur aktuellen Spielzeit zu den Schlittenhunden gewechselt.

Der gebürtige Hamburger Bartuli machte die ersten Schritte auf dem Eis in seiner Heimatstadt. 2016 wechselte er zur Jugendabteilung der Düsseldorfer EG, bevor er 2020 bei den Kölner Haien anheuerte. Für den KEC, sowie für deren Kooperationspartner, den EC Bad Nauheim, kam der Linksschütze in den beiden folgenden Spielzeiten zu seinen ersten Profieinsätzen. Gleichzeitig lief Bartuli noch für die Kölner Junghaie auf, mit denen er 2022 Vizemeister der DNL wurde. In der Saison 22/23 war Bartuli schließlich fester Bestandteil der Mannschaft der Kurstädter, ehe er die folgenden beiden Spielzeiten bei den Eisbären Berlin unter Vertrag stand. Während er gleichzeitig noch weitere Spielpraxis bei den Lausitzer Füchsen sammeln durfte, konnte er mit den Eisbären zwei Meisterschaften in Folge bejubeln. Der 23-jährige Stürmer, der als U-Nationalspieler für Deutschland auflief, stand bereits in 58 PENNY DEL sowie 179 DEL2-Partien auf dem Eis. Bei den Kassel Huskies verbuchte Bartuli 15 Punkte (13 Tore) in 49 Einsätzen.

Maciej Rutkowski wechselte von den Iserlohn Roosters in die Fuldastadt. Der deutsch-polnische Stürmer wurde in seiner Heimatstadt, bei Zaglebie Sosnowiec, ausgebildet. Nach dem Umzug der Familie nach Deutschland, schloss sich Rutkowski im Alter von 10 Jahren dem Krefelder EV an. Dort durchlief er die Jahrgänge bis zum U20-Team, mit dem er 2019 in die DNL aufstieg. Mit 17 Jahren debütierte der Linksschütze, der sowohl als Center als auch als Flügelspieler eingesetzt werden kann, bei den Krefeld Pinguinen in der DEL. Im Folgejahr verbrachte er den Großteil der Spielzeit in der DEL und gehörte zum U20-Kader des DEB. Für Deutschland nahm Rutkowski an der U20-WM teil. 2022 gehörte Rutkowski zum erweiterten Kader der A-Nationalmannschaft und absolvierte zwei Vorbereitungsspiele für den DEB. Im selben Jahr wechselte Rutkowski nach Iserlohn und trug drei Jahre das Roosters-Trikot, bevor er 2025 zum ECK kam. In Kassel sammelte der 23-Jährige, der auf die Erfahrung von 190 DEL-Einsätzen (33 Punkte, 14 Tore) zurückgreifen kann, 13 Punkte (8 Tore) in 49 Einsätzen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Wir freuen uns sehr, dass mit Maciej und Michi zwei junge, energische Stürmer weiterhin für uns auflaufen werden. Trotz ihres jungen Alters bringen beide bereits wertvolle DEL- und DEL2-Erfahrung mit und haben so von Beginn an tragende Rollen sowie Verantwortung in unserer Mannschaft übernommen.

Beide sind unermüdliche Kämpfer, gehen dorthin, wo es weh tut, und stehen jederzeit für ihre Teamkollegen ein.

Michi ist unser „Pitbull“, der auch mal mit dem Kopf durch die Wand geht. Mit seinem starken Schuss hat er sich als Torjäger ausgezeichnet. Zudem ist er ein harter und unangenehmer Gegenspieler, der jeden Check konsequent zu Ende fährt.

Maciej sorgt in der gegnerischen Zone permanent für Unruhe. Auch abseits des Eises ist er ein extrem fleißiger Arbeiter. Nach mehreren Jahren in der DEL, in denen er eher eine defensive Rolle einnahm, sehen wir bei uns zunehmend sein offensives Potenzial – und freuen uns auf den berühmten „nächsten Schritt“. Unsere jüngsten Huskies-Fans dürfen sich ebenfalls freuen: Ihr Kids-Club-Pate bleibt an Bord.

Michi Bartuli: „Ich fühle mich in Kassel und bei den Kassel Huskies total wohl und bin stolz, weiterhin das Trikot tragen zu dürfen. Wir haben als Team noch einiges vor – dafür werde ich jeden Tag alles geben und mit voller Energie vorangehen.“

Maciej Rutkowski: „Ich freue mich sehr auf die weitere Zeit bei den Kassel Huskies. Die Entwicklung, die wir gemeinsam genommen haben, ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich will den nächsten Schritt machen und meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind.“