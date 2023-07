Doppelte DNL-Power – GEG mit zwei weiteren Neuzugängen

Grefrath. (PM GEG) Auf die richtige Mischung kommt es an. Neben erfahrenen Routiniers und bewährten Kräften aus dem Vorjahreskader setzt die Grefrather EG für...

Grefrath. (PM GEG) Auf die richtige Mischung kommt es an. Neben erfahrenen Routiniers und bewährten Kräften aus dem Vorjahreskader setzt die Grefrather EG für die kommende Landesliga-Saison zusätzlich auf neue Impulse und frischen Wind durch junge und motivierte Nachwuchsspieler aus der Region.

Mit Verteidiger Henry Karg und Stürmer Marlon Alves de Lima wechseln zwei talentierte 19-Jährige aus dem Krefelder DNL-Team an die Niers.

Nachdem mit dem 21-jährigen Brian Westerkamp in der vergangenen Woche bereits der erste Neuzugang aus dem Krefelder Oberliga-Team präsentiert wurde, haben sich mit Henry Karg und Marlon Alves de Lima nun zwei weitere Krefelder Jungs dem Grefrath Phoenix angeschlossen. Wie Westerkamp haben auch Karg und Alves de Lima ihre Eishockey-Ausbildung im Nachwuchsbereich des Krefelder EV genossen, welcher mit seinem 5-Sterne-Programm zu den besten Ausbildungsvereinen in Deutschland gehört.

Aus Hamburg stammend hat Henry Karg das Eishockeyspielen zunächst bis zur U16 beim Hamburger SV bzw. den Young Freezers erlernt, ehe er 2018 in die U17 des KEV81 an den Niederrhein wechselte. Mit 1,94 Metern Körpergröße bringt Karg nicht nur Idealmaße für einen Verteidiger, sondern auch viel körperliche Präsenz und eine enorme Reichweite mit. In den letzten beiden Jahren kam der Defensivspezialist insgesamt 50-mal im Krefelder DNL-Team zum Einsatz, erzielte dabei 11 Scorerpunkte (3 Tore/8 Assists) und verbrachte 32 Minuten auf der Strafbank. Mit seinem Einstand im Senioren-Eishockey beim Krefelder EV im letzten Jahr konnte Henry Karg auch bereits 2-mal Oberliga-Luft schnuppern. „Henry wird mit seiner Größe unser Defensivspiel körperlicher machen. Da haben wir in der letzten Saison noch Handlungsbedarf gesehen. Er kann einen guten ersten Pass aus der Defensiv-Zone spielen und auch in der Offensive Akzente setzen“, sagt GEG-Trainer Joschua Schmitz über den neuen Hünen in der Grefrather Verteidigung, welcher künftig mit der Nummer 12 für Blau-Gelb auflaufen wird.

Für Offensivspieler Marlon Alves de Lima hingegen ist der Grefrath Phoenix die erste Station im Senioren-Eishockey. Der aus Moers stammende Angreifer durchlief sämtliche Nachwuchs-Teams des KEV. Für das DNL-Team stand Alves de Lima insgesamt 54-mal auf dem Eis. Dabei gelangen ihm 2 Tore und 9 Assists bei 57 Strafminuten. Auch wenn die Statistiken bei Alves de Lima für einen Stürmer nicht all zu viele Torbeteiligungen hergeben, so gilt der Neuzugang doch als guter Skater mit starker Stocktechnik und zudem äußerst kämpferischen Eigenschaften. „Marlon wirft sich in jeden Schuss, geht in jeden Zweikampf und auch dahin, wo es unangenehm ist“, so GEG-Trainer Joschua Schmitz, dem genau diese Eigenschaften fast noch wichtiger sind, als das das Toreschießen allein. Für die GEG wird Alves de Lima künftig die Nummer 72 tragen.

„Henry und Marlon passen hervorragend in unser Konzept, junge und hungrige Spieler heranzuführen und so unseren bisherigen Kader nach und nach zu verjüngen. Beide haben in Krefeld eine sehr gute Eishockey-Ausbildung genossen und werden sicher viel neue Power in unser Spiel bringen“, ist Joschua Schmitz von den Qualitäten der Beiden überzeugt.

Unter der Regie von Athletik-Trainer Dragan Pantic nehmen beide Spieler bereits seit Längerem am intensiven Sommertraining der Blau-Gelben teil. Zweimal wöchentlich gilt es, gemeinsam mit den neuen Team-Kollegen die konditionellen und athletischen Grundlagen für die kommende Spielzeit zu schaffen. „Ich bin gut im Team aufgenommen worden. Die Trainings-Qualität ist top und es macht echt Spaß mit den Jungs“, meint Marlon Alves de Lima auf die Frage, nach seinem ersten Eindruck an neuer Wirkungsstätte. Auf seine Ziele für die kommende Saison angesprochen sagt er: „Ich möchte auf jeden Fall alles geben und mit dem Team ganz oben mitspielen“. Auch Henry Karg lässt durchblicken, dass er mit der GEG durchaus ehrgeizige Ziele verfolgen möchte: „Ich habe mir vorgenommen, mein Bestes zu geben. Als Verteidiger heißt das, jeden Angriff zu verteidigen, Schüsse zu blocken um am Ende mit dem Team möglichst jedes Spiel zu gewinnen“.

Ab August soll das Trainingspensum auf 3 Termine in der Woche gesteigert und dann bald auch erste Eiszeiten in Wesel zur Vorbereitung genutzt werden.

4216 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.