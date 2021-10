Doppelspieltag gegen Bad Nauheim und in Ravensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Mit einem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr starten die Bayreuth Tigers ins zweite Wochenende der noch jungen DEL2-Saison 2021/2022. Mit...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Mit einem Heimspiel am Freitag um 20 Uhr starten die Bayreuth Tigers ins zweite Wochenende der noch jungen DEL2-Saison 2021/2022.

Mit dem EC Bad Nauheim gastiert der Ex-Club von Cason Hohmann und Freddy Cabana im Tigerkäfig. Am Sonntag geht die Reise für die Tigers nach Ravensburg, wo man um 18:30 Uhr auf die Towerstars trifft.

In Bad Nauheim gab es im Sommer einige Bewegung im Kader. Mit Cason Hohmann, Jamie Arniel, Kelsey Tessier und Mark Richardson haben alle Kontingentspieler den Club verlassen, Aaron Reinig und Nicolas Cornett zog es nach Rosenheim, Freddy Cabana nach Bayreuth. Die Liste der Neuzugänge ist daher noch länger als in Bayreuth: Mit den Kanadiern Taylor Vause, Jordan Hickmott und Tristan Keck sowie US-Boy Jerry Pollastrone gingen alle vier Kontingentstellen in die Offensive, für die Defensive konnte man sich die Dienste von Eric Stephan und Patrick Seifert sichern. Dazu kommt mit Tobias Wörle ein gestandener Angreifer, der aus Kaufbeuren nach Hessen wechselte. Zum Saisonstart erlebte man zwei sehr enge Duelle: Zum Auftakt unterlag das Team von Coach Harry Lange dem EV Landshut mit 5:6 nach Verlängerung, am zweiten Spieltag gelang ein knappes 5:4 gegen Weißwasser. Mit Andreas Pauli muss man bereits nach den ersten Spielen langfristig auf einen Leistungsträger verzichten: Im Spiel gegen Weißwasser erlitt der Angreifer bei einem unglücklichen Zusammenprall mit seinem Gegenspieler durch eine Schnittwunde eine Sehnenverletzung an der Hand und wurde bereits operiert.

Vieles ist neu bei den Towerstars und das sowohl auf dem Eis als auch drumherum. Neuer Geschäftsführer, neuer Sportlicher Leiter und mit Peter Russell ein zuletzt in Freiburg sehr erfolgreicher Trainer neu an der Bande. Goalie Olafr Schmidt zog es nach Landshut, Maximilian Kolb und Yannick Drews nach Dresden, Daniel Stiefenhofer zu den Tigers, Patrick Seifert nach Bad Nauheim und die Kontingentspieler John Henrion, Andrew Kozek und Mathieu Pompei verließen die Oberschwaben ebenfalls. Mit Julian Eichinger, Florin Ketterer und Denis Pfaffengut verpflichtete man die halbe Abwehr von Konkurrent Kaufbeuren und Goalie Enrico Salvarani folgte seinem Coach aus Freiburg nach Ravensburg. Mit Charlie Sarault, Sam Herr und Josh MacDonald konnte man – neben dem verbliebenen Robbie Czarnik – namhafte Kontingentspieler an den Bodensee lotsen, mit Martin Hlozek, Vincent Hessler und Georgiy Saakyan kamen zudem einige junge Spieler zum Team dazu.

Tigers-Coach Petri Kujala kann unterdessen – mit Ausnahme von Moritz Schug – auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Daniel Stiefenhofer ist wieder im Training und wird am Wochenende wieder spielen“, blickt Kujala auf die beiden Spiele: „Die Spieler wissen selbst am besten, dass sich ein Auftritt wie in Dresden nicht wiederholen darf. Wir haben das Spiel und die Fehler analysiert und in dieser Woche gut trainiert, um am Freitag wieder in die Erfolgsspur zu kommen.“

Das Heimspiel der Tigers findet am Freitag erstmals unter „3G Plus“-Bedingungen statt. Zugelassen zum Stadionbesuch sind Geimpfte, Genesene und Getestete – letztere brauchen allerdings einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test. Schülerinnen und Schüler, die während des Schulbesuchs regelmäßig getestet sind, benötigen keinen weiteren Test. Alle Nachweise sind beim Einlass vorzulegen.

Im Stadion entfallen die Maskenpflicht, die Abstandsregeln und das Alkoholverbot – die Stadionhalbe kann nun wieder ganz entspannt genossen werden.

-kno-