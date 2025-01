Doppelschlag leitet ERSC-Sieg ein

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat in der Eishockey-Bayernliga seinen dritten Sieg in Folge eingefahren.

Am Freitagabend gewannen die Wild Lions bei den Eishogs des EC Pfaffenhofen mit 4:2. Mit ausschlaggebend war ein Doppelschlag der Amberger im Schlussdrittel binnen weniger Sekunden, mit dem sie einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung verwandelten. Aufgrund der größeren Anzahl an Torchancen ging der Erfolg für die Wild Lions absolut in Ordnung, mit dem sie auch Revanche für die knappe Hinspielniederlage nahmen.

Wie erwartet fehlten bei Amberg die erkrankten Center Tomas Plihal und Michael Kirchberger, sowie der gesperrte Daniel Krieger. Dafür waren die U20-Spieler Leon Pronath und Niels Eder mit im Kader. Die Gastgeber konnten vier komplette Reihen aufbieten. Schon im torlosen Anfangsdrittel hatte Amberg die größeren Spielanteile, konnte aber noch kein Kapital daraus schlagen. Defensiv ging es vor allem darum, die Kreise des Eishogs-Torjägers Jan Tlacil einzuengen.

Im Mittelabschnitt wagten beide Teams mehr Offensivaktionen, zunächst weiter ohne Erfolg. Das änderte sich in der Schlussphase, in der Pfaffenhofen ein Überzahlspiel zum 1:0 durch Gebhardt nutzte. Die Antwort des ERSC kam gleich zu Beginn des Schlussdrittels. Nach exakt 20 Sekunden besorgte Felix Köbele den 1:1-Ausgleich. Amberg geriet kurz darauf erneut in Unterzahl, überstand diese Phase gerade noch, musste aber 8 Sekunden später den zweiten Treffer der Gastgeber hinnehmen. Die Wild Lions bewiesen Moral und zeigten endlich auch eine bessere Chancenverwertung: Ganze 41 Sekunden lagen zwischen dem Ausgleich, erneut durch Köbele und der erstmaligen Führung durch Kevin Schmitt. Der Amberger Kapitän war schließlich auch an der Vorbereitung zum 2:4 beteiligt, mit dem Hunter Fortin sechs Minuten vor dem Ende die Entscheidung besorgte, sehr zur Freude von Chris Spanger: „Endlich können wir uns für unseren Aufwand auch belohnen“, so der Sportliche Leiter zur aktuellen Serie.

EC Pfaffenhofen – ERSC Amberg 2:4 (0:0,1:0,1:4)

1:0 (37.) Gebhardt (Neubauer, Eckl/5-4), 1:1 (41.) Köbele (Salinger, Feder), 2:1 (44.) Hätinen (Tlacil, Neubauer), 2:2 (48.) Köbele (Pronath, Walkom), 2:3 (49.) Schmitt (Fortin, Pronath), 2:4 (54.) Fortin (Schmitt, Pronath).

Strafen: Pfaffenhofen 9 + 20 (Tlacil), Amberg, 6 Minuten. Zuschauer: 220.

