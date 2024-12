Doppelschlag in zwÃ¶lf Sekunden: ERC siegt 6:1 in Forst

Sonthofen. (PM ERC) Mit einer über 60 Minuten konzentrierten Leistung siegt Eishockey-Landesligist ERC Sonthofen beim SC Forst verdient mit 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). Dank...

Dank eines gut aufgelegten Fabian Schütze zwischen den Pfosten ringen die Schwarz-Gelben unbequeme „Nature Boyz“ nieder und fahren den zwölften Sieg im 13. Saisonmatch ein. Filip Krzak, Vladimir Kames und Ondrej Havlicek überzeugen mit jeweils drei Torbeteiligungen.

Die engen Matches gegen den SC Forst in der Saisonvorbereitung, als sie den Schwarz-Gelben beim 1:3 und 3:2 alles abverlangten, waren Warnung genug für den Tabellenzweiten aus Sonthofen: Im Stile einer Landesliga-Spitzenmannschaft hat die Mannschaft von Coach Helmut Wahl und Spielertrainer Vladimir Kames die Auswärtsaufgabe bei den „Naturburschen“ am Freitagabend souverän gelöst und den Gastgebern beim 6:1 keine Chance gelassen.

Der Oberallgäuer Traditionsverein kam gut rein in die Partie: In der 8. Minute erzielte Sonthofens Top-Torjäger Dan Przybyla auf Vorlage des spielfreudigen Filip Krzak die Führung. Sieben Minuten später demonstrierten die Gäste, warum sie ein ausgezeichnetes Powerplay haben und erhöhten auf 2:0: Verteidiger Robin Berger nahm Maß und schoss seinen zweiten Saisontreffer (Assists: Marc Sill, Ondrej Havlicek). Mit einer beruhigen 2:0-Führung ging es im Eisstadion Peißenberg in die Pause.

Im Mittelabschnitt erwischten die Hausherren dann den besseren Start und verkürzten in der 26. Minute durch Max Willberger auf 1:2. Die Hoffnung der Forster auf Zählbares währte allerdings keine sieben Minuten: Dank eines Doppelschlags binnen zwölf Sekunden stellten die Gäste auf 4:1. Zunächst krönte Filip Krzak seine seit Wochen starke Leistung mit dem 3:1 (Assists: Eyk Junker, Vladimir Kames), zwei Atemzüge später war es Ondrej Havlicek, der auf Vorlage von Aaron Grillinger und Vladimir Kames mit dem 4:1 für klare Verhältnisse sorgte.

Den Schlussabschnitt kontrollierten defensiv stabile Sonthofer. Zwar probierten die Forster alles, um Fabian Schütze erneut zu überwinden, der Oberallgäuer Abwehrverbund und ihr erfahrener Keeper aber ließen keinen weiteren Treffer zu. Im Gegenteil: Nachdem sich ERC-Verteidiger Roman Zwicker einen sauberen Faustkampf mit Forsts Simon Fend geliefert hatte und beide dafür eine Fünf-plus-Spieldauerstrafe erhielten, drehten die Sonthofer nochmal auf: Marc Sill schraubte das Ergebnis in der 53. Minute auf 5:1 (Assist: Filip Krzak). Der 6:1-Schlusspunkt an diesem erfolgreichen Abend blieb Ondrej Havlicek 56 Sekunden vor dem Ende vorbehalten (Assist: Vladimir Kames).

Mit dem konzentrierten Auswärtsauftritt haben die Sonthofer den zwölften Sieg im 13. Saisonspiel eingefahren – eine beeindruckende Bilanz. Am Sonntag holt der ERC dann die ausgefallene Partie beim EV Ravensburg nach. Erstes Bully am Freitagabend ist um 18.30 Uhr.

