Doppelschlag im Schlussdrittel ebnet den KÃ¶lner Haien den Weg zum Sieg in Iserlohn

Iserlohn. (MK) Und wieder einmal ist das zarte Hoffnungs-Pflänzchen der Iserlohn Roosters im Keim erstickt worden. Nach dem 3:0 Auswärtssieg am Sonntag in Berlin unterklagen die Sauerländer in ausverkaufter Halle im Derby gegen die Kölner Haie mit 2:5.

Köln im Anfangsdrittel effektiver

Iserlohn startete druckvoll in die Partie und setzte die Haie schnell in deren Zone fest, ohne allerdings Zählbares daraus zu kreieren. Die erste Hinausstellung gegen Iserlohns Schiemenz (7.) nutzten die Gäste zum 0:1 durch Bailens Nachschuss aus dem Gewusel heraus. Auf der Gegenseite verpuffte eine Strafe gegen Hai MacLeod (9.) fast wirkungslos. Köln übte mit zunehmender Spielzeit immer mehr Druck auf das Tor von Iserlohns Keeper Jenike aus. Ex-Rooster Grenier zog in seiner Formation mit MacLeod und Schütz geschickt die Strippen und vollendete in der 18. Minute mit einem Direktschuss zum 0:2 Pausenstand für Köln.

Bolands Tor gibt Iserlohn neue Hoffnung

Im Mittelabschnitt verrichteten beide Teams viel Laufarbeit, spielerisch verflachte das Spiel aber weiter. Iserlohn bemühte sich über den Kampf zum Anschlusstreffer und damit zurück ins Spiel zu finden. Jentzsch verpasste in der 28. Minute eine gute Gelegenheit, weil das Zuspiel bezeichnenderweise einmal mehr nicht genau genug war. Ziegler (30.) und erneut Jentzsch (31.) prüften KEC-Goalie Ancicka. Die Gäste behielten die Übersicht im Spiel, setzten immer wieder Nadelstiche, scheiterten aber auch mehrfach an Iserlohns Keeper Jenike. Storms Hinausstellung (36.) konnten die Sauerländer durch Bolands Kracher von der blauen Linie ins rechte Eck zum 1:2 Anschlusstreffer (37.) nutzen. War das der „Brustlöser“ für die Roosters? Die Kulisse war mit dem Treffer jedenfalls wieder erwacht. Dal Colle hatte sogar die große Chance (38.) zum Ausgleich per Alleingang, scheiterte aber an Ancicka.

Haie sorgen binnen 47 Sekunden für die Vorentscheidung

Alle Hoffnungen der Gastgeber waren 47 Sekunden nach Wiederbeginn im Schlussdrittel praktisch zunichte gemacht. Zunächst nutzte einmal mehr Ex-Rooster Grenier all den Raum, den er auf der rechten Seite hatte, setzte zum Schuss an und traf zum 1:3 nach 28 Sekunden. Nur 19 Sekunden später schoss Storm aus dem Slot den Puck zum 1:4 ins Iserlohner Netz. Kompromisslos und schnörkellos hatten die Haie die Vorentscheidung somit in kürzester Zeit herbeigeführt. Profts Strafe (43.) überstanden die Kölner problemlos. Auf der anderen Seite drückte Bender die Iserlohner Sünderbank (46.). Das Kölner Powerplay wurde allerdings unterbrochen, da zuvor eine Zuschauerin von einem Puck getroffen wurde und behandelt werden musste. Als das Match nach minutenlanger Unterbrechung forstgesetzt werden konnte, blieb es respektvoll still auf den Rängen, Das Haie-Powerplay verlief erfolglos. Kölns Austin kassierte in der 50. Minute die nächste Hinausstellung und 14 Sekunden vor Ablauf der Strafe traf Jentzsch aus dem linken Bullykreis direkt ins lange Eck zum 2:4. Bailen eröffnete den Roosters mit seiner Strafe (57.) das nächste Powerplay, aber dieses Mal waren Ancicka & Co hellwach. Iserlohn lief die Zeit davon. Headcoach Shedden nahm frühzeitig seinen Goalie für den sechsten Feldspieler vom Eis und kassierte prompt 1:47 Minuten vor dem Ende das 2:5 durch Dietz ins verwaiste Iserlohner Tor.

Nach dem Auswärts-Coup in Berlin am letzten Sonntag treten die Roosters weiter auf der Stelle. Der Rückstand auf den Vorletzten Düsseldorf beträgt in der Tabelle vier Punkte. Am Sonntag geht es zum letztjährigen Fast-Absteiger nach Augsburg.

Köln ist auf Rang sieben mit den punktgleichen Münchnern vor dem rheinischen Derby in Düsseldorf wieder in Lauerstellung auf die Top-6.

Statistik

Tore: 0:1 (07:38) Bailen (MacLeod) 5-4PP, 0:2 (17:39) Grenier (MacLeod), 1:2 (36:16) Boland (Dal Colle/Ugbekile) 5-4PP, 1:3 (40:28) Grenier (Schütz), 1:4 (40:47) Storm (Aubry), 2:4 (51:08) Jentzsch (Ziegler) 5-4PP, 2:5 (58:13) Dietz ENG

Schiedsrichter: Hunnius / Ansons

Zuschauer: 4967

Strafen: 4 – 10

Iserlohn: Jenike – Eliot, Labrie; Bender, Ugbekile; Quaas, Rausch; Broda – Boland, Cornel, Shinkaruk; Jentzsch, LeBlanc, Dal Colle; Ziegler, Sebok, Elias; Rutkowski, Jahnke, Schiemenz

Köln: Ancicka – Bailen, Austin; Sustr, Dietz; Sennhenn, Müller – Grenier, MacLeod, Schütz; Storm, Aubry, Kammerer; Olver, van Calster, Hänelt; Lindner, Proft, Glötzl

