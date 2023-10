„Doppelpacker“ McCrea sichert der DEG zwei Punkte in einem nur kÃ¤mpferisch Ã¼berzeugenden Westderby – Iserlohn bleibt daheim ohne Heimsieg

Artikel anhören Iserlohn. (MK) Nein, einen Eishockey-Leckerbissen hatte sicherlich niemand der 3867 Zuschauer in der Eissporthalle am Seilersee im Derby zwischen den Roosters und...

Iserlohn. (MK) Nein, einen Eishockey-Leckerbissen hatte sicherlich niemand der 3867 Zuschauer in der Eissporthalle am Seilersee im Derby zwischen den Roosters und der Düsseldorfer EG erwartet.

Und so war es am Ende ein stets umkämpftes Derby, das spielerisch aber über weite Strecken schwach war. Iserlohn verpasste es Sekunden vor Spielende das Happy End für sich zu buchen. Und so nahmen die Gäste Dank des Doppel-Torschützen McCrea zwei Punkte nach Verlängerung mit auf die Heimfahrt.

Die Gäste aus der NRW Landeshauptstadt kamen etwas schwungvoller in die Partei. Borzecki (3.) verpasste bei freier Schussbahn die Führung vor IEC-Keeper Jenike. Roßmys Strafe konnten Dal Colle und Boland im Iserlohner Powerplay nicht nutzen. Cornel (9.) und Neuzugang Gormley (13.) scheiterten an DEG-Goalie Haukeland. „Ausgerechnet McCrea“ werden die Iserlohner Anhänger in der 16. Minute gedacht haben, als der Ex-Iserlohner für die DEG zur 0:1 Pausenführung traf.

Colin Ugbekile von den Roosters blickte bei MagentaSport auf das Mitteldrittel: „Wir müssen mehr Schüsse aufs Tor bringen und unsere Zweikämpfe gewinnen“

Zu Beginn des Mitteldrittels überstanden die Roosters zwei aufeinanderfolgende Strafzeiten gegen Sebok und Eliot. Broda (35.) war vor dem Tor von Haukeland bei seinem Rückhandschuss etwas überrascht, die Scheibe so unbedrängt zu bekommen. Einen Moment später durfte der unermüdlich anfeuernde Anhang den Ausgleich bejubeln. Ugbekiles Schlagschuss gab Schiemenz die entscheidende Richtung zum 1:1 Ausgleich. Es kann doch so einfach sein Tore zu erzielen.

Gormley scheitert fünf Sekunden vor dem Ende am Lattenkreuz

Eine Strafe gegen DEG-Stürmer Clark stand zu Beginn des letzten Drittels noch mit 87 Sekunden auf der Uhr, aber erneut verpassten die Iserlohner es mit dem zweiten Treffer das Momentum auf ihre Seite zu bringen. Stattdessen hätte Gogulla im Powerplay (42.) für die DEG selbiges schaffen können. Können, wenn da nicht diese unliebsame Abschlussschwäche gewesen wäre. In der 46 Minute scheiterten Gormley per Schlagschuss und Proske mit einer Direktabnahme. Einmal mehr blieb der Torerfolg aus. Varones Strafe (53.) überstanden die Schützlinge von DEG-Headcoach Thomas Dolak. Und als sich alle fast schon auf die Overtime eingestellt hatten, traf Gormley fünf Sekunden vor der Schluss-Sirene nur das Lattenkreuz. Was wäre das nur für ein Traum-Einstand für Iserlohns auffällig agierenden Neuzugang gewesen.

Stattdessen ging es in die Verlängerung. Iserlohn durchaus gefällig, aber auch immer wieder mit Nachlässigkeiten in der Scheibenkontrolle. Einen Konter DEG netzte nach Zuspiel von Agostino McCrea zum 1:2 Siegtreffer der DEG ein. McCrea als Doppelpacker an alter Wirkungsstätte und damit der DEG-Matchwinner im torarmen Derby.

DEG-Headcoach Thomas Dolak hofft, dass der Erfolg im Sauerland seinem Team einen Schub an Selbstvertrauen gibt. Iserlohns Greg Poss war mit der Defensivleistung zufrieden und attestierte Neuzugang Gormley einen guten Einstand.

Barinka ohne Eiszeit, Importspieler müssen zulegen

Die Skepsis, ob das „Gesamtpaket“ der Iserlohner ausreicht, um sicher den Nichtabstieg zu schaffen, bleibt auch nach diesem Spiel bei vielen Anhängern bestehen. Daheim warten die einst so heimstarken Roosters weiter auf den ersten Dreier. Kämpferisch kann man dem Team wenig vorwerfen. Spielerisch ist reichlich Luft nach oben. Der Mannschaft scheint es an Führungsqualitäten zu mangeln. Mehrfach gelang es im Spiel nicht das Momentum auf die eigene Seite zu ziehen. Powerplay und Chancenverwertung bleiben weiterhin stark verbesserungswürdig. Besonders die Importspieler hinken bislang den Erwartungen hinterher. Ein Torjäger kristallisiert sich bislang nicht heraus. Zwei, denen man Scoringtouch zutrauen darf, sind die Neuzugänge Michael Dal Colle und Marcel Barinka. Dal Colle fehlte am Donnerstag in München ganz (offizielle Begründung: „Zwicken“ nach dem Training) und gegen die DEG fand sich Stürmer Barinka als siebter Verteidiger auf dem Spielberichtsbogen wieder. Eiszeit erhielt der 22- jährige Ex-Augsburger im Derby nicht. Die Entwicklung der jungen deutschen Spieler ist insgesamt durchaus positiv zu notieren. Verteidiger Colin Ugbekile ist aktuell mit drei Toren und drei Assist interner Topscorer der Sauerländer …

Am kommenden Freitag geht es für beide Teams weiter: Iserlohn empfängt die Augsburger Panther und Düsseldorf reist nach Schwenningen.

In der Tabelle behält Düsseldorf die Rote Laterne. Allerdings beträgt der Rückstand auf den Vorletzten Iserlohn nur ein mickriges Pünktchen.

Am Rande der Derbybande: Vor dem Spiel wurde Iserlohns Ex-Kapitän Torsten Ankert (35) für seinen Einsatz im Iserlohner Trikot gedankt und verabschiedet. In 135 DEL-Spielen hatte der gebürtige Essener den Hahn auf dem Trikot getragen. Im Sommer wurde sein Vertrag am Seilersee aufgelöst, es folgte der Wechsel zur DEG.

Tore: 0:1 (15:43) McCrea (Agostino/Varone), 1:1 (35:01) Schiemenz (Elias/Ugbekile), 1:2 (61:49) McCrea (Agostino/Varone)

Strafen: 8 – 8

Zuschauer: 3867

Iserlohn: Jenike – Eliot, Ugbekile; Thomas, Gormley; Quaas, Bender – Boland, LeBlanc, Dal Colle; Elias, Sebok, Schiemenz; Proske, Cornel, Rutkowski; Ziegler, Jahnke, Broda; Barinka

Düsseldorf: Haukeland – Ankert, Ebner; Green, Akdag; McCrea, Mebus; Geitner – Clark, Svensson, Gogulla; Ehl, Varone, Agostino; Roßmy, Olischefski, Üffing; Borzecki, Blank, Eham

