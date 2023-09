„Doppelpacker“ Lindberg und Saponari treffen! Eispiraten gewinnen den Essener Wohnbau Cup nach Sieg gegen den Ligarivalen Krefeld Pinguine

Artikel anhören Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den ersten Titel der Saison 2023/24 eingeheimst! Nach einem starken Auftritt feierte das Team von...

Artikel anhören Artikel anhören

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben den ersten Titel der Saison 2023/24 eingeheimst!

Nach einem starken Auftritt feierte das Team von Cheftrainer Jussi Tuores einen verdienten 3:1-Erfolg über die Krefeld Pinguine und sicherte sich somit den Gewinn des Wohnbau Cups der Moskitos Essen.

Erneut ohne Jannis Kälble (angeschlagen), Henri Kanninen, Christian Schneider und Co-Trainer Esbjörn Hofverberg (Erkältung), dafür aber mit den Chemnitzern Kevin Kopp, Tobias Werner und Jean-Luc Töpker, starteten die Eispiraten gut in die Begegnung gegen die Krefeld Pinguine. So erarbeitete sich das Team der Westsachsen schnell mehr Spielanteile gegen den DEL2-Konkurrenten. Doch auch Oleg Shilin durfte sich im Tor der Crimmitschauer immer wieder auszeichnen. Kurz vor der ersten Pause musste der Deutsch-Russe dann aber hinter sich greifen. Josh MacDonald besorgte die Führung für die Pinguine – 0:1 (20.).

Die Eispiraten blieben aber auch im zweiten Durchgang spielbestimmend. Nur zwei Minuten nach dem Wiederbeginn war es so Tobias Lindberg, der auf Vorlage von Colin Smith seinen dritten Turniertreffer verbuchen konnte und den Spielstand egalisierte – 1:1 (22.). Der Schwede sollte nur neun Minuten später wieder erfolgreich sein und sein Team für einen munteren Auftritt belohnen. Vinny Saponari bediente Lindberg, der den sonst stark aufgelegten Felix Bick kaum Chancen zur Abwehr ließ und die 2:1-Führung besorgte.

Und auch wenn die Krefeld Pinguine im letzten Durchgang gut und gerne auch zu einem weiteren Treffer hätten kommen können, blieben die Eispiraten das aktivere Team. Immer wieder rettete Felix Bick stark und ließ so lange kein weiteres Gegentor zu. Erst mit seiner Herausnahme war es Vinny Saponari, der in den verwaisten Kasten einschoss und den 3:1-Endstand besorgte (60.).

Die Eispiraten Crimmitschau sicherten sich nach einem starken Auftritt somit auch den zweiten Sieg des Turniers und den ersten Platz beim Wohnbau Cup in Essen. Kapitän Mario Scalzo nahm schließlich den Pokal entgegen und holte die mitgereisten Fans für ein gemeinsames Siegerfoto auf das Eis.

Torfolge (1:0, 0:2, 0:1):

1:0 Josh MacDonald (Jon Matsumoto, Dennis Miller) 20‘

1:1 Tobias Lindberg (Colin Smith) 22‘

1:2 Tobias Lindberg (Vinny Saponari) 31‘

1:3 Vinny Saponari 60‘ ENG

Zuschauer: k. A.

4450 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten