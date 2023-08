„Doppelpacker“ Kneisler, sowie die NeuzugÃ¤nge Feser und Miele treffen beim 4:0 Sieg der Grizzlys Wolfsburg gegen Wien

Artikel anhören Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals müssen sich im zweiten Testspiel innerhalb von zwei Tagen den Grizzlys Wolfsburg mit 0:4 geschlagen...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals müssen sich im zweiten Testspiel innerhalb von zwei Tagen den Grizzlys Wolfsburg mit 0:4 geschlagen geben.

Andy Miele (34.), Justin Feser (51.) und Robert Kneisler (52., 55.) erzielen die Treffer zugunsten des DEL-Halbfinalisten der Vorsaison. Die Caps, die mit einem Sieg und einer Niederlage im Gepäck aus Klagenfurt abreisen, sind am kommenden Freitag wieder im Testspiel-Einsatz. In Zell am See lautet der Gegner Straubing Tigers.

Caps-Head-Coach Marc Habscheid stand heute bis auf den geschonten Niki Hartl dasselbe Aufgebot wie am Freitag gegen den EC-KAC zur Verfügung. Im Tor ersetzte Stefan Stéen den gegen Klagenfurt herausragenden Sebastian Wraneschitz. Gleich in der ersten Minute gab Patrick Antal im Slot einen Schuss ab, doch Vizeweltmeister Dustin Strahlmeier im Wolfsburger Tor konnte parieren. Eine Minute später musste Stéen bei einem Schuss aus spitzem Winkel und bei einem Versuch von Ryan O’Connor eingreifen. In weiterer Folge sind auch Dominic Hackl und Armin Preiser nicht erfolgreich. In der sechsten Minute spielte Rok Ticar den Puck vor das Tor, doch Trevor Cheek wurde am Abschluss gehindert. Eine Minute später musste Strahlmeier gegen Dominique Heinrich zupacken. Lukas Kainz scheiterte in Minute neun allein am Deutschen. Julian Chrobot prüfte Caps-Goalie Stéen in der 15. Minute aus kurzer Distanz, doch der Schwede blieb, wie auch im Anschluss gegen Jean-Christophe Beaudin stabil. Antal scheiterte mit seinem Rückhandschuss in der 17. Minute an Strahlmeier, genauso wie Stefan Warg, der von der blauen Linie abzog. Mario Fischers Schuss fand ebenso nicht den Weg an Strahlmeier vorbei. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels stand Cheek noch einmal im Rampenlicht. Erst scheiterte der US-Amerikaner an Strahlmeier, kurz darauf wurde sein Pass vor das Tor, der einen Kampf um den Puck auslöste, vom Deutschen aufgenommen.

Luis Schinko feuerte den Puck in der 22. Minute am Tor vorbei, kurz darauf musste Stéen gegen ein Wolfsburger zupacken. In der 23. Minute musste Andy Miele nach Beinstellen gegen Christof Kromp auf die Strafbank. Doch das einzige Powerplay der Wiener verlief ohne nennenswerte Aktionen der Capitals. In der 27. Minute fuhren zwei Caps-Angreifer auf das Grizzlys-Tor zu, doch in letzter Sekunde konnte Preiser am Querpass gehindert werden. In weiterer Folge konnten sich beide Torhüter mehrfach auszeichnen. Strahlmeier parierte beispielsweise gegen Evan Weinger. Stéen behielt gegen Spencer Machacek, O’Connor und Chris Wilkie die Oberhand. In der 34. Minute musste der Schwede zum ersten Mal hinter sich greifen, Miele brachte den DEL-Klub in Führung. Das Team aus der Autostadt ließ in weiterer Folge nicht locker, Stéen musste gegen Laurin Braun eingreifen.

Das Schlussdrittel begann mit einem Querpass vor dem Wolfsburger Tor zu Leon Wallner, doch der junge Wiener konnte den Puck nicht im Kasten unterbringen. Chrobot tauchte in Minute 43 vor Stéen auf, doch der Deutsche verfehlte das Tor. In der 45. Minute parierte Strahlmeier erst gegen Preiser, eine Minute später behielt der Vizeweltmeister bei einem abgefälschten Schuss durch Posch die Übersicht. Machacek scheiterte in der 46. Minute an Stéen, auf der anderen Seite verfehlte Warg in der 48. Minute nach Pass von Preiser das Tor. Wenig später musste Stéen gegen Beaudin aufpassen. In der 49. Minute erging die einzige Strafe gegen die Caps. Fischer musste wegen Behinderung vom Eis. Eine Sekunde nach Ende der Überzahl erhöhte Feser auf 2:0 (51.). Nur 27 Sekunden später netzte Robert Kneisler (52.). Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel entschieden, Posch feuerte den Puck in der 54. Minute am Tor vorbei. Eine Minute später stellte Kneisler mit seinem zweiten Treffer des Spiels den Endstand her.

Grizzlys Wolfsburg – spusu Vienna Capitals 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Tore Grizzlys: Andy Miele (34.), Justin Feser (51./PP1), Robert Kneisler (52., 55.)

Statement Marc Habscheid, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Im ersten Drittel haben wir gut gespielt, aber danach haben sie physischer agiert und wir haben nicht dagegengehalten. So wollen wir nicht auftreten, das darf nicht passieren. Wenn der Gegner aufdreht, musst du dagegenhalten. Wir haben das heute einfach nicht geschafft.“

