„Doppelpacker“ Joe Whitney und ein starker Jenike im Iserlohner Tor sichern den ersten Sieg der Roosters nach 280 Tagen

Iserlohn Roosters können am Sonntag kurzfristig gegen die Adler Mannheim antreten

Iserlohn. (MK) Die Iserlohn Roosters haben am Freitagabend im zweiten Testspiel gegen die Kölner Haie ihren ersten Sieg eingefahren. Gegen die Domstädter setzten sich die Sauerländer am Ende aufgrund ihrer größeren Effektivität keineswegs unverdient mit 3:1 durch.

Was am vergangenen Samstag noch reichlich Stückwerk auf beiden Seiten war, sah sechs Tage später im Rückspiel läuferisch und spielerisch schon deutlich besser aus. Beiden Teams kann man diesen sechzig Minuten attestieren, dass sie trotz der extrem kurzen Vorbereitungszeit auf einem sehr guten Weg sind in der DEL konkurrenzfähig zu sein.

Die Roosters starteten druckvoll ins Spiel und konnten bereits in der 5. Minute den Führungstreffer durch Whitney nach schöner Kombination über Ankert und Grenier erzielen. Andy Jenike, der im Tor der Roosters stand, verhinderte im weiteren Verlauf mehrfach gute Kölner Chancen durch Dumont (6), Neuzugang Sheppard (10.), Ugbekile (13.) per Schlagschuss und Köhler (19.). Die vielleicht beste Chance der Roosters hatte Fleischer in der 9. Minute, als er mit einem Konter am neuen Haiekeeper Pogge scheiterte. Alles in allem wäre auch ein Remis nach dem ersten Drittel für die Domstädter drin gewesen, aber Jenike präsentierte sich wesentlich sicherer und abgestimmter mit seinen Vorderleuten als noch am letzten Samstag beim Hinspiel in Köln.

Im zweiten Abschnitt hatten die Gastgeber zunächst wieder die ersten Chancen durch die beiden Ex-Kölner Ankert (23.) und Riefers (24.), die jedoch den Kasten knapp verfehlten. Auf der Gegenseite konnte Dumont (26.) nach einem Fehlpass von Raedeke seinen Konter freistehend vor Jenike nicht im Netz unterbringen. Strafen gegen Whitney und Raedeke in der 29. Minute bescherten den Gästen vom Rhein ein doppeltes Powerplay. Nach 35 Sekunden zappelte der Puck erstmals im Iserlohner Tor, nachdem Freddy Tiffels getroffen hatte. Die restliche Strafzeit überstanden die Sauerländer schadlos und nach O´Connors Direktschuss (31.) war erst einmal etwas die Luft raus aus dem Spiel. Eine weitere Hinausstellung gegen Riefers, 26 Sekunden vor der zweiten Pause, blieb ohne Folgen für die Gastgeber. Köln wirkte insgesamt läuferisch etwas stärker und besser abgestimmt, was aber auch dem größeren Anteil an Trainingseinheiten auf dem Eis geschuldet sein dürfte.

Zwei gute „Saves“ von Jenike nach Schlagschüssen von Ugbekile und Moritz Müller konnte IEC Keeper Jenike entschärfen, womit dann auch die restliche Strafzeit gegen Riefers zu Beginn des letzten Drittels überstanden war. Die erstmalige Kölner Führung verpasste Freddy Tiffels nach Kurzpass von Sheppard aus kürzester Distanz (45.). Köln blieb das aktivere und druckvollere Team gegen kämpferisch überzeugende Roosters. Deren Beharrlichkeit zahlte sich in der 47. Minute aus, als erneut Whitney auf Zuspiel von Grenier die Lücke zum 2:1 fand. Kölns Nachlässigkeit im Torabschluss schien sich zu rächen. Die höheren Spielanteile blieben auch in der Schlussphase auf Seiten der Kölner. Greniers Halten (53.) gegen Kölns Akeson ergab die nächste Möglichkeit das Kölner Powerplay auszufeilen. Akeson und Matsumoto verpassten in dieser Phase den Ausgleich nur knapp. Auch in den Schlussminuten lauerten die Iserlohner immer wieder sehr geschickt auf Konter. Eine Kombination mit Bailey schloss Lautenschlager (56.) zum 3:1 ab. Damit war das Spiel entschieden und der erste Sieg einer Profimannschaft am Seilersee nach über 280 Tagen eishockeyloser Zeit perfekt.

Iserlohns Trainer Jason O´Leary zeigte sich insgesamt zufrieden mit der Arbeitsleistung seines Teams.

Schon am Sonntag haben die Sauerländer eine weitere Möglichkeit ihr Spiel zu verbessern. Kurzfristig konnte die Roosters ein Testspiel gegen die Adler Mannheim organisieren. Erstes Bully ist um 14 Uhr. Erneut ist ein Livestream geplant.

