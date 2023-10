Doppelpacker Blaine Byron: „Anerkennung fÃ¼r die EisbÃ¤ren und vor allem unsere Fans fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung von Pink in the Rink“ – Berlin gewinnt Topspiel gegen Straubing

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel des Wochenendes gewonnen und bleiben Tabellenführer der PENNY DEL. Die Berliner...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel des Wochenendes gewonnen und bleiben Tabellenführer der PENNY DEL.

Die Berliner bezwangen die Straubing Tigers am 15. DEL-Spieltag in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 3:2 nach Verlängerung. Die Partie bildete den großen Abschluss der traditionellen Charity-Aktion „Pink in the Rink“, eine Initiative für mehr Aufmerksamkeit für den Kampf gegen die Krankheit Krebs. Die pinken Sondertrikots, mit denen die Eisbären alle Heimspiele im Oktober bestritten, werden nun für diesen guten Zweck versteigert.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart und gingen bereits nach 38 Sekunden durch Blaine Byron (1.) in Führung. Yannick Veilleux (20.) baute diesen Vorsprung dann kurz vor Ende des Startdrittels weiter aus. Im mittleren Spielabschnitt bauten die Berliner zunächst weiter Druck aufs gegnerische Tor aus, ein weiterer Treffer sprang allerdings nicht heraus. Dafür sorgten die Niederbayern mit zwei Toren durch Joshua Samanski (37.) und Tim Brunnhuber (39.) für den Ausgleich. Da im Schlussdrittel, trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten, kein weiterer Treffer fiel, ging es in die Verlängerung. In dieser erzielte erneut Blaine Byron (63.) das entscheidende Tor für die Eisbären Berlin.

Das nächste Ligaspiel bestreiten die Eisbären Berlin bereits am Dienstag, den 31. Oktober. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Nürnberg Ice Tigers. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, wir müssen aber aus der Partie lernen. Eine Zwei-Tore-Führung muss man gut verteidigen und darf diese nicht noch fast aus der Hand geben. Das Startdrittel hat mir sehr gefallen. Die Bereitschaft war vorhanden und das Momentum auf unserer Seite. Im mittleren Spielabschnitt hat uns der Biss teilweise gefehlt und wir hatten zu viele Turnover. Wir haben aber weiter an uns geglaubt und weitergekämpft. Im Schlussdrittel haben beide Teams dann sehr druckvoll gespielt. In der Overtime haben wir glücklicherweise einen Weg gefunden, die Partie zu gewinnen.“

Blaine Byron (Stürmer Eisbären Berlin): „Wir hatten einen guten Start in die Partie. Dann haben wir Straubing jedoch wieder ins Spiel kommen lassen. Wir haben aber eine unglaubliche Moral und mentale Stärke innerhalb der Mannschaft. So haben wir uns zurückgekämpft und schlussendlich auch belohnt. Anerkennung für die Eisbären und vor allem unsere Fans für die Durchführung von Pink in the Rink. Es ist toll, dass wieder so viel Geld für den guten Zweck gesammelt wird.“

Endergebnis

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 3:2 n. V. (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Stettmer (Hildebrand) – Melchiori, Finkelstein; J. Müller, Wissmann (C); Geibel, Ellis (A); Nowak – Tiffels, Byron, Eder; Noebels (A), Boychuk, Heim; Veilleux, Cormier, Hördler; Mik, Wiederer, Bartuli – Trainer: Serge Aubin

Straubing Tigers: Bugl (Miska) – Braun, Samuelsson; Mattinen, Klein; Kohl, Zimmermann; Daschner – Sheehy, Samanski, Connolly; Zengerle, Scott, M. Müller; Bradley, Brunnhuber, Fonstad; Clarke, Schönberger – Trainer: Tom Pokel

Tore

1:0 – 00:38 – Byron (Eder, Tiffels) – EQ

2:0 – 19:52 – Veilleux (Finkelstein) – EQ

2:1 – 36:26 – Samanski (Bradley,Connolly) – EQ

2:2 – 38:42 – Brunnhuber (Braun) – EQ

3:2 – 62:00 – Byron (Boychuk) – EQ

Strafen Eisbären Berlin: 8 (2, 2, 4, 0) Minuten – Straubing Tigers: 10 (2, 2, 6, 0) Minuten

Schiedsrichter Andre Schrader, Martin Frano (Wayne Gerth, Vincent Brüggemann)

Zuschauer 14.100

