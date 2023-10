Doppelpacker Agostino! DEG siegt 4:2 in Augsburg und gibt die Rote Laterne zurÃ¼ck nach Iserlohn

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) En wichtiger Sieg! Die Düsseldorfer EG gewinnt bei den Augsburger Panthern mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) und zeigte dabei...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (PM DEG) En wichtiger Sieg! Die Düsseldorfer EG gewinnt bei den Augsburger Panthern mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) und zeigte dabei nach nervösem Beginn eine zunehmend gute Leistung.

Die Torschützen waren Alec McCrea, Kenny Agostino (2) und – spät ins leere Tor – Phil Varone.

Der Kader: Die Rheinländer mit nahezu unveränderter Aufstellung. Der zuvor angeschlagene Victor Svensson kehrte zurück, die Langzeitverletzten Brendan O’Donnell, Stephen MacAulay, Luke Green und Kyle Cumiskey standen aber nach wie vor nicht zur Verfügung. Das Tor hütete erneut Henrik Haukeland.

Erstes Drittel: Vor dem Spiel gab es eine emotionale, gemeinsame Aktion beider Teams am Mittelkreis. Die Spieler gedachten dem verstorbenen Ex-Panther Adam Johnson. Nach dem ersten Bully die DEG mit dem ersten Schuss (durch Philip Gogulla) und einem früher Powerplay, der erste Treffer fiel aber für die Gastgeber. Sam Soramies konnte in die Düsseldorfer Defensivzone eindringen und auch Henrik Haukeland links unten überwinden. Das war viel zu einfach und so lag die DEG nach 6:29 0:1 zurück. Durch diesen Treffer beflügelt, legten die bayerischen Schwaben nach und drängten die Rot-Gelben zurück. Henrik Haukeland hier einige Male im Fokus. Doch auch die DEG kam zu guten Chancen, im Abschluss fehlten aber erneut die letzte Durchschlagskraft oder manchmal auch nur wenige Zentimeter. Beide Teams ließen ein weiteres Powerplay ungenutzt uns so stand es nach 20 Minuten 1:0 für die Hausherren.

Im zweiten Drittel arbeitete sich die DEG immer wieder nach vorne, lief aber auch einige Male in gefährliche Konter der Gastgeber. So hatte sie bei einem Pfostentreffer des AEV großes Glück, ebensolches Pech hingegen bei zahlreichen guten eigenen Möglichkeiten. Kevin Clark, Phil Varone, Bennet Roßmy oder Moritz Wirth hätten treffen können, scheiterten am gut aufgelegten Panther-Goalie Markus Keller. So vergingen die Minuten und die DEG kämpfte verbissen um den Ausgleich – und hatte schließlich endlich Erfolg! Alec McCrea bekam die freiliegende Scheibe, umkurvte seelenruhig Keller und schob zum 1:1 ein (33:07, Vorlagen Alex Ehl und Moritz Üffing). Doch es kam noch besser: Nur 35 Sekunden später macht Kenny Agostino den Düsseldorfer Doppelschlag perfekt. Der Neuzugang traf aus dem Halbfeld ins rechte Eck (33:43), die Zuspiele kamen von Bernhard Ebner und Alex Blank. Die Führung! Die DEG nun im deutlichen Aufwind. Leider musste sie noch vor der Pause den schnellen Ausgleich hinnehmen. Luke Esposito kam auf der rechten Seite frei zum Schuss uns ließ Haukeland keine Chance (35:29). Mit diesem 2:2 ging es mit leichten Vorteilen für die DEG in die zweite Pause.

Der Schlussabschnitt begann vor 5.667 Zuschauern mit weiterem Düsseldorfer Jubel. Kenny Agostino bekam erneut die Scheibe auf die Kelle und schoss eiskalt ein. Die Düsseldorfer Führung bei 41:00! Vorlagen Blank und Varone. Und auch in den folgenden Minuten die Rot-Gelben mit einem starken Auftritt, unterbrochen nur von einem gefährlichen Panther-Powerplay, bei dem die Gäste-Defensive in höchste Bedrängnis kam. Haukeland hierbei mit starken Aktionen! Auch ab der 54. Minute mussten die Gäste zittern, denn wieder waren sie mit einem Mann weniger auf dem Eis. Aber mit vereinten Kräften und viel Blockerei und viel Haukeland wurden auch diese 120 Sekunden überstanden. Als die Panther alles nach vorne warfen und den Torwart vom Eis nahmen, machte Phil Varone wenige Sekunden vor dem Ende das erlösende vierte Tor. Die DEG siegt 4:2 in Augsburg!

Ausblick: Weiter geht es mit einem Schwergewichte-Doppelpack. Am Freitag kommen (schon wieder) die Adler Mannheim in den PSD BANK DOME (19.30 Uh, Tickets unter www.degtickets.de oder an der Tageskasse). Am Sonntag reist die DEG zum Deutschen Meister EHC Red Bull München (16.30 Uhr). Danach ist ein Wochenende frei, denn es ist Deutschland Cup-Pause.

6025 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten