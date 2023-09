Doppelpack von Kalns! Selber WÃ¶lfe schlagen Moskitos Essen erneut

Artikel anhören Selb. (PM Wölfe) Bei ihrer Heimpremiere gaben sich die Selber Wölfe keine Blöße, gewannen gegen den Nord-Oberligisten ESC Wohnbau Moskitos Essen und...

Artikel anhören Artikel anhören

Selb. (PM Wölfe) Bei ihrer Heimpremiere gaben sich die Selber Wölfe keine Blöße, gewannen gegen den Nord-Oberligisten ESC Wohnbau Moskitos Essen und beschenkten ihren stark haltenden Goalie Bitzer mit einem Shutout.

Trotz des Endergebnisses von 3:0 präsentierten sich die Gäste vor allem läuferisch stark und steckten nie auf.

Flotter, aber torloser Beginn

Von Beginn an entwickelte sich eine flotte Partie, bei dem die Selber Wölfe mehr Spielanteile hatten. Doch auch die Gäste tauchten das ein oder andere Mal gefährlich vor Bitzer auf, vor allem mit ihren schnellen Tempogegenstößen überliefen sie die Selber Abwehr mehrmals. Doch etwas Zählbares sollte für die Gäste, auch in einer doppelten Überzahl, nicht herausspringen. Aber auch die Wölfe waren noch zu ungenau im Abschluss, so dass es bis zur ersten Pausensirene torlos blieb.

Wölfe machen Ernst

Im zweiten Spielabschnitt legten die Selber Wölfe noch eine Schippe drauf und schnürten die Moskitos über weite Strecken in ihrer Verteidigungszone ein. Und nun belohnten sie sich auch für ihre Bemühungen. In der 27. Hämmerte Kalns nach schönem Zuspiel von Kolupaylo die Scheibe zum 1:0 in die Maschen. 5 Minuten später beförderte Raab den Puck gefährlich in den Torraum. Kruminsch agierte am schnellsten und schob zum 2:0 ein. Selbst in Unterzahl hatten die Wölfe nun mehr Chancen als die Gäste. Als die Wölfe dann in Überzahl agierten,war es wiederum Kalns, der im Nachfassen das 3:0 markierte.

Moskitos bleibt der Ehrentreffer versagt

In den letzten 20 Minuten holten die Moskitos nochmal alles aus sich heraus. Man merkte ihnen an, dass sie zumindest noch den Ehrentreffer erzielen wollten. Doch ein starker Bitzer zwischen den Selber Pfosten wusste dies zusammen mit seinen Vorderleuten zu verhindern. Da auch die Wölfe trotz aussichtsreicher Gelegenheiten am ebenfalls gut aufgelegten Essener Torwart Flott-Kucis nicht mehr vorbeikamen, trennten sich beide Teams mit 3:0.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Selber Wölfe: Bitzer (Weidekamp) – Hördler, Gläßl, Trska, Hanusch, Grossrubatscher, Raab, Marusch, Plauschin – Miglio, Knackstedt, McNeill, Schwamberger, Vantuch, Gelke, Kolupaylo, Kruminsch, Kalns, Dalldush, Peter, Melnikow

ESC Wohnbau Moskitos Essen: Flott-Kucis (Roth) – Augustkalns, Gottwald, Frick, Heyer, Hane, Behrens – Zolmanis, Komov, Biezais, Stelzmann, Saccomani, Slalina, Anton, Cornett, Dmittriev, Oswald, Lutz, Reimer

Tore: 27. Min. 1:0 Kalns (Kolupaylo, Kruminsch); 32. Min. 2:0 Kruminsch (Raab); 36. Min. 3:0 Kalns (Vantuch, Kruminsch; 5/4)

Strafzeiten: Selb 12, Essen 6

Schiedsrichter: Kannengießer, Steinecke (Riemel, Schießl)

Zuschauer: 713

4539 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten