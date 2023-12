Doppelpack von Elo – Bayreuth Tigers erarbeiten sich drei Punkte!

Artikel anhören Bayreuth. (PM Tigers) Die ersten 20 Minuten der Partie gehörten den Gästen aus dem Isarwinkel, die aggressiver zu Werke gingen und mehr...

Bayreuth. (PM Tigers) Die ersten 20 Minuten der Partie gehörten den Gästen aus dem Isarwinkel, die aggressiver zu Werke gingen und mehr Zug zum Tor entwickelten als die Bayreuther.

Auch wenn Stach mit dem ersten Abschluss aufwartete und Schaefer eine Möglichkeit zu Anfang verpasste, so musste Kristian nach drei Minuten erstmals eingreifen. In der Folge nahmen beide Teams es mit dem Herausspielen von guten Torchancen nicht so genau, bis Piipponen Noack einsetzte, der alleine vor Kristian auftauchen durfte. Und gleich nochmal stand der Bayreuther Schlussmann im Mittelpunkt, als Karsmus per Direktabnahme Maß nahm. Ein Scheibenverlust in der eigenen Zone brachte die nächste Möglichkeit für die Gäste, die den Bayreuther Torsteher unter Beschuss nahmen und Bayreuth dann noch Glück hatte, dass Spöttel am leeren Tor vorbeischob. Nach 13 Minuten war es dann soweit, dass man aufs Scoreboard kam. Späth stand goldrichtig, als er von hinter dem Tor freigespielt wurde und Kristian überwinden konnte. Einem der wenige Entlastungsangriffe der Tigers, als Elo es probierte, folge ein zwei auf eins Konter der Tölzer, der knapp vorbei ging. Zum Ende des Abschnitts rettete zunächst Kristian, der sich gegen Schüpping auszeichnete, bevor Späth den Pfosten anvisierte, sodass es mit einer knappen Führung für die Gäste in die erste Drittelpause ging.

Im Mittelabschnitt kamen die Tigers besser ins Spiel, was sich auch auf der Anzeigentafel bemerkbar machte. Drei Überzahlspiele bedeuteten zwei Treffer – das dritte mit einem Mann mehr auf dem Eis wurde schnell unterbrochen, als Hult dem Gegner nach einer guten halben Minute auf die Strafbank folgen musste. Reinig nutzte das erste Powerplay, welches schon fast abgelaufen war, mit einem strammen Schuss aus dem Halbfeld, bevor Schüpping, der sich über die rechte Seite durchgesetzt hatte, die erneute Führung für die Gäste erzielte. Als Bauer nach 37 gespielten Minuten auf das „Sünderbänklein“ wanderte, konnte Hult einen Querpass durch den Slot erfolgreich auf Elo spielen, der direkt abnahm und den Ausgleich auf die Anzeigentafel schrieb. Aber auch ohne einen Mann mehr auf der Eisfläche war das Spiel der Tigers durchdachter und nahm bessere Züge als noch zu Beginn, an. So verpassten Elo und Knaub gute Möglichkeiten – Tölzer hatte mit freier Schussbahn Pech, als er zu zentral abzog und Stach konnte im Slot stehend den Goalie der Tölzer nicht überwinden.

Im letzten Abschnitt zogen die Tigers das Spiel dann an sich und generierten mehrere Druckphasen, die zunächst jedoch ohne Erfolg blieben. So probierte es Knaub mit Gewalt oder konnte im Powerplay, als Späth zwei Minuten gezogen hatte, einige Abschlüsse vorweisen. Es dauerte bist zur 53. Minute als, die inzwischen wieder in einer Reihe vereinten Stach, Hult und Elo einen schnellen Angriff fuhren. Dabei setzte sich Stach über die linke Seite durch, passte zu Hult, der mit einem durchdachten Pass die Scheibe sofort auf Elo legte und wie so oft in dieser Saison, ließ sich der Finne in Diensten der Tigers eine solche Gelegenheit nicht entgehen. Ein letztes Aufbäumen und Anrennen im Anschluss der Tölzer blieb ohne Auswirkung – auch als man gut 2,5 Minuten vor Ende den Goalie zog. So blieb ein knapper aber am Ende verdienter Erfolg für die Tigers, die sich diesen Sieg redlich erarbeitet hatten.

Der nächste Auftritt der Tigers erfolgt am kommenden Freitag, wenn man beim SC Riessersee antritt.

Bayreuth Tigers vs. Tölzer Löwen 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Bayreuth: Kristian, Appler – Tölzer, Reinig, Schmidt, Tiffels, Zernikel, Nuss – N. Schindler (2), Hult (2), Ledlin, R. Drothen, Stach, Elo, Bergbauer, Schaefer, Knaub, Fabian, M. Drothen, Schwarz

Tölz: Salvarani, Baron – Fichtner (2), Schlager, Hörmann, Deeg, Shiling – Piipponen, Noack, Karsums, Spöttel, Schüpping (2), Schmidpeter, Fissekis, Späth (2), Sahangoglu, Bauer (2), Fischhaber, Kästele

Schiedsrichter: Altmann, Gawlik – Lindner, Hintermeier

Zuschauer: 1.167

Strafen: Bayreuth: 4 Tölz: 8 PP: Bayreuth: 2/4 Tölz: 0/2

Torfolge: 0:1 (14.) Späth (Sahanoglu), 1:1 (27.) Reinig (Tiffels) PP1, 1:2 (36.) Schüpping (Spöttel), 2:2 (38.) Elo (Schmidt, Hult) PP1, 3:2 (53.) Elo (Stach, Hult)

