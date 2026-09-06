Doppelpack von Dane Fox: Eislöwen mit richtungsweisendem Testspielsieg gegen Kassel

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen empfingen am Sonntagnachmittag die Kassel Huskies zum sechsten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison.

Cheftrainer Bo Šubr musste dabei auf Connor Korte und Sebastian Gorcik verzichten, die aufgrund von Oberkörperverletzungen nicht zur Verfügung standen. Auch Janick Schwendener und Tyson Spink fehlten angeschlagen. Dafür konnte Lukas Buschbeck wieder mitwirken, zudem rückte Karl Gärtner ins Aufgebot. Im Tor startet Marvin Berbner.

Die Eislöwen zeigten einen guten Start und erspielten sich bereits in den Anfangsminuten Möglichkeiten. Kassels Torhüter Philipp Maurer war jedoch aufmerksam und verhinderte die frühe Dresdner Führung. Auf der Gegenseite kamen auch die Gäste zu ihren Möglichkeiten, doch Berbner war stets zur Stelle. In der Folge kamen beide Mannschaften zu weiteren Chancen, wobei sich die Hausherren ein Chancenplus erspielten, ein Tor fiel aber nicht. Auch eine kleinere Rangelei kurz vor Drittelende, nach der Jan Nijenhuis und Kassels Michael Bartuli jeweils wegen unnötiger Härte auf die Strafbank mussten, änderte nichts am Spielstand. So ging es torlos in die erste Pause.

Die Eislöwen kamen druckvoll aus der Kabine und belohnten sich bereits in der 22. Minute: Kapitän LeBlanc brachte Dresden mit 1:0 in Front. Wenig später scheiterte Simon Karlsson noch am Pfosten, doch nur wenige Sekunden danach erhöhte Dane Fox auf 2:0 (25.). Dresden blieb spielbestimmend und hatte mehrfach Pech mit dem Aluminium. Schließlich war es erneut Fox, der eine starke Vorarbeit von LeBlanc und Tylor Spink zum verdienten 3:0 verwertete. Anschließend traf der Stürmer sogar noch einmal den Pfosten. Kassel kam erst in Überzahl zurück: Berbner parierte zunächst zweimal stark, musste sich kurz vor Ablauf der Strafe gegen Lassmann aber doch geschlagen geben. Mit einer 3:1-Führung für die Eislöwen ging es in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel verteidigten die Eislöwen ihre Führung zunächst in Unterzahl konsequent und überstanden die Strafe gegen Tom Knobloch ohne Gegentreffer. Wenig später bot sich Dresden selbst die Gelegenheit im Powerplay. Jan Nijenhuis nutzte diese und erhöhte auf 4:1. Kassel versuchte noch einmal, den Rückstand zu verkürzen, doch Berbner war auch bei einer gefährlichen Konterchance zur Stelle. Zudem überstanden die Eislöwen eine weitere Unterzahl nach einer Strafe gegen Tylor Spink. Damit blieb es beim 4:1 – Dresden feierte gegen den DEL2-Konkurrenten einen Sieg im sechsten Vorbereitungsspiel.

Bo Šubr, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Ich bin mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, sehr zufrieden. Wir sind deutlich besser mit dem Puck umgegangen als in den vergangenen Partien, haben viele Chancen kreiert und defensiv nur wenig zugelassen. Die Mannschaft hat das umgesetzt, was wir vor dem Spiel besprochen hatten. Es war eine starke Teamleistung. Besonders gefreut hat mich auch, wie Marvin Berbner im Tor aufgetreten ist. Insgesamt haben alle jungen Spieler das gezeigt, was wir von ihnen erwartet haben.“

Tore:

1:0 LeBlanc (Andres – 22. Min.); 2:0 Fox (Karlsson, Tyl. Spink – 25. Min.); 3:0 Fox (Tyl. Spink, LeBlanc – 28. Min.); 3:1 Laßmann (PP – Wilkie – 40. Min.); 4:1 Nijenhuis (PP – Ahlroth, Helewka – 53. Min.)

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