Doppelpack von Archibald! – Capitals verlieren intensiven Test gegen Wolfsburg

Wien. (PM Capitals) Einen Tag nach dem 5:2-Erfolg gegen die Schwenninger Wild Wings müssen sich die spusu Vienna Capitals den Grizzlys Wolfsburg mit 1:3 geschlagen geben.

Nach einem torlosen ersten Drittel ist es Ex-Caps-Angreifer Darren Archibald, der für die Autostädter je einmal in Unterzahl und im Powerplay trifft (27./SH1, 31./PP1). Neuzugang Aljaž Predan bringt die Wiener mit seinem Tor in der 34. Minute auf einen Treffer heran. Im Schlussabschnitt schreiben allerdings nur die Grizzlys an. Nick Caamano trifft zur Entscheidung ins leere Tor (58./EN). Am Donnerstag empfangen die spusu Vienna Capitals in der STEFFL Arena den tschechischen Topklub HC Kometa Brno. Spielbeginn ist um 19:15 Uhr.

Caps-Head-Coach Gerry Fleming nahm im Vergleich zum gestrigen Sieg über die Schwenninger Wild Wings nur einen Wechsel im Tor vor. Sebastian Wraneschitz ersetzte Tyler Parks zwischen den Pfosten. Wie gestern fehlten auch heute der rekonvaleszente Willie Raskob und Teamspieler Dominique Heinrich. In einem von Strafen geprägten Spiel befanden sich die spusu Vienna Capitals schon nach 41 Sekunden in Unterzahl. Brett Kemp wurde für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Die Caps verteidigten allerdings souverän, ließen keine nennenswerten Chancen zu. Die Capitals kamen in Person von Niki Hartl (5.), Mario Fischer (10.) und Brett Kemp (15.) immer wieder zu Chancen, Wolfsburg-Goalie Hannibal Weitzmann musste zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht hinter sich greifen. Die beste Chance des ersten Drittels fanden hingegen die Autostädter vor. Justin Feser kam aus kurzer Distanz an den Puck, konnte diesen aber nicht auf das Tor bringen. In der 16. Minute waren die Capitals nach einer Beinstellen-Strafe gegen Jason Willms wieder in Unterzahl. Die beste Chance des Powerplays vergab John Ramage (18.). In der letzten Minute des ersten Drittels bekamen sich Zane Franklin und Feser in die Haare. Der Disput endete in einem Faustkampf, der von den Unparteiischen aufgelöst wurde. Die beiden Streithähne wurden mit Fünf-Minuten- und Spieldauerstrafen belegt.

Die erste gute Chance des Mittelabschnitts hatte Patrick Antal, dessen Solo allerdings von Weitzmann gestoppt wurde. In der 23. Minute gab es die erste Strafe für die Autostädter, Julian Chrobot wurde auf die Strafbank geschickt. Kurz darauf agierten die Wiener sogar in doppelter Überzahl. 36 Sekunden vor Ablauf der Strafe wurde Lucas Dumont mit einer Zwei-Minuten-Strafe wegen Behinderung belegt (25.). Die Caps konnten wenig aus der doppelten Überzahl machen. Kurz nach Chrobots Rückkehr schrieben die Niedersachsen erstmals an. Ein gelupfter Pass von Matt White fand Ex-Caps-Angreifer Darren Archibald, der im Eins-gegen-Eins gegen Wraneschitz Sieger blieb (27.). Die Grizzlys überstanden auch die einfache Unterzahl unbeschadet. In der 31. Minute wurde Patrick Antal wegen Behinderung für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt. Zehn Sekunden nach Ausspruch der Strafe versenkte Archibald den Rebound nach Schuss von Ryan O’Conner (31.). 31 Sekunden nach dem Tor gab es die nächste Strafe gegen die Capitals, diesmal gegen Christof Kromp. Die Grizzlys konnten aus dieser Überzahl aber kein Kapital schlagen. In der 34. Minute schickte Gastspieler Matthias Mader Neuzugang Aljaž Predan mit einem langen Pass auf die Reise. Der Angreifer blieb vor Weitzmann eiskalt und erzielte den Anschlusstreffer. In Minute 35 gab es die nächste Strafe gegen Wolfsburg. Die Niedersachsen agierten unerlaubterweise mit sechs Feldspielern. Jérémy Grégoire und Peter Krieger fanden die besten Chancen in einem erneut torlosen Powerplay vor. Die Niedersachsen gaben sich weiter munter die Klinke zur Strafbank in die Hand. Aufgrund von Strafen gegen Spencer Machacek (38.) und Andy Miele (40.) agierten die Capitals für 17 Sekunden in doppelter Überzahl, erneut führte diese zu keinem Torerfolg.

Die Caps durften in den ersten 71 Sekunden des Schlussdrittels in Überzahl agieren, blieben aber torlos. Willms scheiterte in der 45. Minute an Weitzmann, im Anschluss setzte es wieder Strafen gegen die Capitals. Willms (47.) und Antal (50.) fassten je Zwei-Minuten-Strafen aus, Wolfsburg konnte Wraneschitz beide Male nicht überwinden. In der 53. Minute fanden die Capitals durch Kemp eine gute Chance vor, doch Weitzmann konnte gerade noch verhindern, dass der Puck im Tor einschlägt. Die Caps drängten im Anschluss auf den Ausgleich, doch Dominic Hackl (53.), Mathias Böhm (54.) und Krieger (54.) kamen nicht am deutschen Tormann vorbei. In der 58. Minute nahmen die Capitals ihr Time-Out, Wraneschitz blieb für einen weiteren Angreifer auf der Bank sitzen. Kurz darauf erzwang Nick Caamano die Entscheidung. Der Wolfsburg-Stürmer beförderte den Puck ins leere Tor (58.).

Grizzlys Wolfsburg – spusu Vienna Capitals 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Tore WOB: Darren Archibald (27./SH1, 31./PP1), Nick Caamano (58./EN)

Tor CAPS: Aljaž Predan (34.)

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Heute haben die Special Teams den Unterschied ausgemacht. Wir haben einen Shorthander und ein Powerplaytor kassiert, umgekehrt konnten wir unsere Möglichkeiten in Überzahl nicht nutzen. Was unsere Struktur betrifft, haben wir wieder vieles richtig gemacht, die Durchführung unserer Spielzüge hat aber nicht ganz funktioniert. Das können wir uns gegen kein Team erlauben, schon gar nicht gegen eines mit der Qualität von Wolfsburg. In den beiden Spielen in Klagenfurt habe ich einige richtig gute Dinge von der Mannschaft gesehen, allerdings gibt es auch noch das eine oder andere, an dem wir arbeiten müssen. Das Gute ist, dass es die Mannschaft schafft, die im Training erarbeiteten Element auch auf dem Eis umzusetzen.“