Doppelpack Keck: Huskies mit erstem Pflichtspielsieg gegen die DEG seit 15 Jahren

Kassel. (PM Huskies) Am Freitagabend war die Düsseldorfer EG zum ersten Mal seit über 15 Jahren wieder für ein Pflichtspiel zu Gast in Kassel.

Keck brachte im Anfangsdrittel die Hausherren in Überzahl in Front, die Gäste verkürzten ihrerseits in Unterzahl. Im Mitteldrittel ging zunächst die DEG in Führung, ehe erneut Keck und kurz darauf Turgeon das Spiel wieder zu Gunsten der Huskies drehten. Da im Schlussdrittel keine weiteren Treffer fielen, sicherten sich die Nordhessen die nächsten drei Punkte.

Nachdem Marco Müller vor Spielbeginn noch für sein 600. Spiel im Huskies-Dress geehrt worden war, kamen die Gäste zunächst schwungvoller in die Partie und zwangen so Maurer früh zu einer ersten wichtigen Parade mit seinem Blocker (3.). Die erste Chance auf Seiten der Huskies hatte in der 7. Minute Benson nach einer Puckeroberung von Weidner hinter dem Tor der DEG. Pünktlich zum Powerbreak foulte Thiel Rutkowski und bescherte so den Schlittenhunden eine Überzahlspiel. Diese konnten die Nordhessen auch glatt nutzen: Nach sehenswerter Vorarbeit von Neuzugang Daugavins und Rutkowski musste Keck nur noch in den leeren Kasten einschieben (16.). Nach einer großen Strafe gegen Hirano bot sich den Huskies die Gelegenheit noch vor der Pause nachzulegen, mussten aber selbst den ersten Gegentreffer hinnehmen: In Unterzahl lief Brown frei auf Maurer zu und traf zum 1:1-Pausenstand (19.).

Kurz nach Wiederbeginn kamen die Gäste gar beinahe zum zweiten Unterzahltreffer, doch Maurer konnte die Scheibe gegen Bradford sichern (21.). Den Führungstreffer erzielten die Rheinländer dann aber dennoch einige Minuten später in diesmal eigener Überzahl durch Hirano (30.). Die Schlittenhunde taten sich in dieser Phase des Spiels schwer, in die Offensive zu kommen. Das änderte sich dann aber einige Minuten später: Kurz vor Ablauf eines Powerplays nutzte Keck den ihm gebotenen Platz und netzte zum 2:2-Ausgleichstreffer ein (35.), 65 Sekunden später brachte Turgeon nach einem Rückhandpass von Benson die Huskies aus dem High Slot wieder in Führung (36.). In der 38. Minute hatte Valenti sogar noch die Chance auf den vierten Treffer, traf nachdem er von Bartuli auf die Reise geschickt worden war aber nur den Innenpfosten (38.).

Das erste wirkliche Highlight im Schlussabschnitt bot sich den Fans in der Probonio Arena schließlich in der 49. Minute: Braun war frei durch und konnte von Maginot nur mit einem Foul gestoppt werden. Den daraus resultierenden Penalty konnte Bednard allerdings entschärfen und so seinem Team den nur knappen Rückstand sichern. Auch in der 52. Spielminute konnte sich der Düsseldorfer Torhüter auszeichnen, als er einen von Turgeon abgefälschten Schuss sehenswert mit der Fanghand parierte. Die Gäste waren nun gezwungen, offensiv aktiver zu werden, brachten Huskies-Torhüter Maurer aber lange Zeit nicht in Bedrängnis. Als Bodnarchuk bei noch knapp über zwei verbleibenden Minuten auf die Strafbank geschickt wurde, wurde es aber doch nochmal brenzlig. Die DEG nahm Bednard vom Eis und schnürten sie Huskies mit effektiv zwei Spielern mehr vor dem eigenen Tor zu. Schlussendlich überstanden die Schlittenhunde aber diese Situation und sicherten sich so die nächsten Punkte.

Tore:

1:0 Keck (PP – Rutkowski, Daugavins – 16. Min.)

1:1 Brown (SHG – Niederberger – 19. Min.)

1:2 Hirano (PP – Boos, Clarke – 30. Min.)

2:2 Keck (PP – Schütz – 35. Min.)

3:2 Turgeon (Benson, Detsch – 36. Min.)

