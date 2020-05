Doppelpack fÃ¼r die Eishackler

Peißenberg. (PM Eishackler) Nach dem Kapitän, folgen auch die beiden A-Kapitäne. Dominik Ebentheuer und Maximilian Malzatzki werden auch in der kommenden Spielzeit für den...

Dominik Ebentheuer und Maximilian Malzatzki werden auch in der kommenden Spielzeit für den TSV auflaufen.

Dominik Ebentheuer ist mit seinen erst 28 Jahren ein absoluter Routinier und nach Martin Andrä (29) der zweitälteste in der jungen Eishacklermannschaft.

Ebentheuer wird heuer in seine 11. Saison bei den „Eishacklern“ gehen, damit ist er der Dienstälteste bei den Peißenbergern. Wenn man Hauptrunden- und Playoffspiele zusammennimmt, bestritt der 184 cm große Verteidiger bisher 251 Spiele für seinen Heimatverein und erzielte 73 Punkte (20 Tore, 53 Assists), in den vergangenen 10 Spielzeiten.

Dominik gehört mit zu den härtesten Verteidigern in der Bayernliga was auch seine 503 Strafminuten belegen und sich dadurch großen Respekt in der Liga erarbeiten konnte.

Maximilian Malzatzki ist seit 2014 eine feste Größe beim TSV. Zuvor konnte er beim Nachbarverein EC Peiting wichtige Erfahrung sammeln, die jetzt dem TSV zu Gute kommt. Maxi ist mit seinen 27 Jahren ein sehr ruhiger Spieler an der Scheibe und ist als Verteidiger wie auch Stürmer einzusetzen. Mit seiner Ruhe und Übersicht spielte er in den vergangenen Spielzeiten eine wichtige Rolle in der Mannschaft. Seine bisherige Bilanz kann sich auch durchaus sehen lassen. In den 176 Spielen für den TSV, traf Maxi 25-mal selbst und bereitete 69 Tore vor was ihn auf stolze 94 Punkte bringt. Durch seine technisch starke Spielweise ist Maxi auch sehr selten auf der Strafbank zu finden, seine 68 Strafminuten sind absolut im Rahmen und Bedeuten im Schnitt 13,6 Minuten pro Saison.