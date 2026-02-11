Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Hannover Indians Doppelpack am Pferdeturm: EC Hannover Indians verpflichten Calder Anderson und Nolan Ritchie
Hannover IndiansTransfer-News

Doppelpack am Pferdeturm: EC Hannover Indians verpflichten Calder Anderson und Nolan Ritchie

11. Februar 20261 Mins read91
Hannover. (PM Indians) Die EC Hannover Indians kÃ¶nnen sich kurz vor den Play-Offs personell noch einmal verstÃ¤rken: Mit Calder Anderson und Nolan Ritchie wechseln die beiden Top-Scorer der Heilbronner Falken (Oberliga SÃ¼d) an den Pferdeturm.

Beide Angreifer werden bereits in der kommenden Woche in Hannover erwartet und ins Mannschaftstraining einsteigen.

Ein eingespieltes Duo fÃ¼r die Offensive

Mit der Verpflichtung von Calder Anderson und seinem langjÃ¤hrigen Sturmpartner Nolan Ritchie gewinnen die Indians nicht nur zwei torgefÃ¤hrliche Akteure, sondern ein bereits bestens eingespieltes Offensiv-Duo mit hoher Scoring-QualitÃ¤t. Calder Anderson absolvierte in der laufenden Saison 46 Partien fÃ¼r die Falken, in denen er 30 Treffer erzielte und 35 weitere Tore vorbereitete (insgesamt 65 Punkte). Nolan Ritchie kam verletzungsbedingt auf 29 EinsÃ¤tze, in denen er mit 23 Toren und 29 Assists ebenfalls eine herausragende Bilanz von 52 Scorerpunkten vorweisen kann. Das Duo Anderson/Ritchie geht damit bereits in die dritte gemeinsame Spielzeit.

Schon in der Saison 2023/2024 standen beide fÃ¼r den HC Meran in der Alps Hockey League auf dem Eis. Anderson verbuchte dort in 44 Partien 81 Punkte, wÃ¤hrend Ritchie in 43 Spielen auf 80 Punkte kam.

KontinuitÃ¤t und Torgefahr

Zur Saison 2024/2025 folgte der gemeinsame Wechsel nach Heilbronn. Auch dort bestÃ¤tigten beide ihre OffensivqualitÃ¤ten: Nolan Ritchie verbuchte in seiner ersten Spielzeit bei den Falken 104 Punkte in 58 Spielen, Calder Anderson erzielte 95 Punkte in 57 Partien. Nun fÃ¼hrt der Weg der beiden StÃ¼rmer an den Pferdeturm. Nolan Ritchie wird mit der RÃ¼ckennummer 10 auflaufen, wÃ¤hrend Calder Anderson weiterhin die Nummer 29 trÃ¤gt.

Previous post Olympia 2026: MÃ¤nner-Team startet gegen DÃ¤nemark ins olympische Eishockeyturnier

