Doppelheimspiel-Wochenende: DEG empfÃ¤ngt Frankfurt und Mannheim! Alex Ehl, Tyler Gaudet und Max Balinson zurÃ¼ck im Kader

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG freut sich auf gleich zwei Heimspiele am kommenden Wochenende.

Am Freitag (6. Dezember, 19.30 Uhr) gastieren die Löwen Frankfurt im PSD BANK DOME, am Sonntag (8. Dezember) sind dann die Adler Mannheim zu Gast. Bitte beachten: Erstes Bully ist um 19.15 Uhr! Für die Rheinländer geht es in diesen Spielen darum, ihre Aufholjagd auf die Iserlohn Roosters und Augsburger Panther fortzusetzen und wichtigen Boden gut zu machen.

Der Kader: Gute Nachrichten von der Reha-Front! Mit den Stürmern Alex Ehl und Tyler Gaudet sowie Verteidiger Max Balinson kehren gleich drei wichtige Spieler zurück ins Team. Lenny Boos läuft wieder für die Moskitos Essen in der Oberliga auf. Weiter verletzt fehlen Torsten Ankert, Olli Mebus, Nikita Quapp und Rick Schofield.

Wissenswertes zu beiden Heimspielen:

• Zu beiden Partien werden über 7.000 Zuschauer erwartet. Tickets noch in allen Kategorien unter degtickets.de

• Freitag:

o Im ersten Powerbreak steigt der große Teddy Bear Toss. Alle kleinen und großen Zuschauer sind aufgerufen, für den guten Zweck möglichst gut erhaltene oder neue Kuscheltiere aufs Eis zu werfen. Danke!

o Anlässlich des „Tag des Ehrenamtes“ werden ehrenamtliche Helfer geehrt.

o Torwart Henrik Haukeland hat Geburtstag. Die Zuschauer werden ihm im Rahmen der Starting Six ein Ständchen singen.

• Sonntag:

o In der ersten Pause wird eine kleine Eisprinzessin eine kurze Eislauf-Kür zeigen. Die Zuschauer werden gebeten, kurz auf ihren Plätzen zu bleiben.

Die Gegner: Die Löwen Frankfurt stehen nach 22 Spielen mit 32 Punkten auf Rang 8. Das ist etwa im Wunsch- und Erwartungshorizont der Hessen. Zuletzt setzte es aber zwei Niederlagen in Folge, darunter ein bitteres 1:7 daheim gegen Schwenningen. Bester Scorer ist Cameron Brace mit 18 Punkten aus 21 Spielen vor Verteidiger (!) Maksim Matushkin mit 15 Zählern. In bislang 33 Heim-Duellen gelangen den Rot-Gelben 18 Siege. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit mit Frankfurt verlor die DEG etwas unglücklich mit 0:3. Das soll am Freitag anders ausgehen.

Mannheim ist derzeit mit 37 Punkten Tabellenvierter. Da die Adler aber ehrgeizige Ziele haben, wird ihnen das noch nicht genug sein. Bester Angreifer sind – natürlich – Matthias Plachta, der Ex-Düsseldorfer Daniel Fischbuch sowie Leo Gawanke mit jeweils 16 Punkten. Insgesamt 57 Mal trafen beide Teams in der Liga-Historie in Düsseldorf aufeinander. In 30 Spielen davon behielten die Badener die Oberhand. Das erste Duell in dieser Saison gewannen die Adler in Mannheim mit 4:2.

