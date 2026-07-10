Doppel-Transfer für die blaue Linie des ESV Burgau

Burgau. (PM ESV) Die Eisbären verstärken sich für die Saison 2026/27 mit zwei erfahrenen hochklassigen Verteidigern: Marcel Kunc und Jakub Michálek wechseln gemeinsam vom AZ Havířov an die Mindel.

Die beiden 26-jährigen Neuzugänge bilden bereits seit drei Jahren ein eingespieltes Verteidigerpaar und bringen frischen Meistertitel-Glanz mit nach Burgau – erst im April sicherte sich Havířov mit ihnen den Aufstieg in die tschechische 2. Liga.

Marcel Kunc kommt als linksschießender Verteidiger mit einer Größe von 1,80 m und 84 kg nach Burgau. „Ceslo kannte ich bereits durch einen Freund, so hat sich der Wechsel eingefädelt. Mir gefällt besonders die familiäre Atmosphäre hier!“, sagt der Neuzugang. Mit dem Eishockey begann er im Alter von drei Jahren in seiner Heimatstadt Opava, wozu ihn sein Vater brachte. Über die Nachwuchsabteilung von HC Slezan Opava und die Juniorenmannschaft von Vítkovice, wo auch einst David Ballner und Petr Ceslik spielten, führte ihn sein Weg 2022 zum AZ Havířov. Trotz des damaligen Abstiegs aus der 2. Liga spielte Marcel bis zuletzt für den Club und verhalf ihm zum erneuten Aufstieg.

In 193 Drittligaspielen für Haviřov erzielte der Offensivverteidiger 130 Scorerpunkte. In den vergangenen vier Spielzeiten war Kunc dreimal punktbester Verteidiger seines Teams und erzielte in der Meistersaison 2025/26 in 48 Saisonspielen 30 Punkte (4 Tore, 26 Assists). Marcel gilt vor allem als offensiver Verteidiger mit einem Sinn für Spielaufbau, Schuss und Powerplay-Präsenz. Für Kunc ist Burgau die erste Station im Ausland. Beim Besuch vor Ort zeigte er sich beeindruckt von der Eishalle und auch vom Essen in einem Burgauer Restaurant.

Jakub Michálek begann ebenfalls bereits in jungen Jahren mit dem Eishockey und startete seine sportliche Laufbahn in seiner Geburtsstadt Frýdek-Místek.

Michálek und Kunc kennen sich bereits aus ihren Nachwuchsjahren, standen sich dabei meist aber als Gegner gegenüber, spielten jedoch unter anderem bei der U15-Nationalmeisterschaft für die Region Mährisch-Schlesien im selben Team. Während seinen Ausbildungsstationen in den Nachwuchsabteilungen von Frýdek-Místek und Oceláři Třinec lief Jakub sogar viermal für die tschechische U18-Nationalmannschaft bei der WM auf. Nach der U20 ging es für den 1,79 m großen und 79 kg schweren Verteidiger in die 2. Liga, in der er 154 Partien für Frýdek-Místek und Draci Šumperk auflief. Dabei erzielte der Rechtsschütze 21 Punkte. In der Saison 2021/2022 sammelte Jakub zudem wichtige Erfahrungen in der höchsten tschechischen Liga (Extraliga) für den HC Oceláři Třinec (8 Spiele, 1 Assist).

Nach einem Ausflug in die slowakische 2. Liga und die finnische Mestis fand Michálek 2023/24 zum AZ Havířov. Bei Havířov bildeten er und Kunc zuletzt fast drei Jahre lang ein festes Verteidigerpaar. In 133 Drittligaspielen kommt Michálek auf 39 Punkt (4 Tore, 35 Vorlagen) – trotz einer rund zweimonatigen Verletzungspause im Saisonverlauf der letztjährigen Meistersaison erzielte er dennoch in 45 Spielen 15 Scorerpunkte. Jakub ist ein klassischer „Stay-at-home Verteidiger“, der eher defensiv ausgerichtet ist, aber durchaus offensiv mitspielen kann. Außerdem liegen seine Stärken vor allem im Zweikampf und beim Blocken von Schüssen. Nun folgt auch für Jakub die allererste Saison in Bayern: „Ich bin froh, dass wir uns bereits Burgau anschauen konnten. Es war toll die Stadt das erste Mal kennenzulernen! Die Eishalle ist großartig und ich kann es kaum erwarten sie voll mit euch Fans zu sehen!“

„Wir freuen uns sehr über unsere beiden ersten Neuzugänge und dass der Wechsel so gut funktioniert hat. Mit Marcel und Jakub holen wir uns Stabilität und gleichzeitig Offensivpower in die Defensive – genau das, was wir gesucht haben. Beide sind super Jungs und haben sich von Anfang an sehr gefreut zu uns zu kommen und waren sehr von unserem Standort begeistert.“, sagt Teammanager Heinzi Heinrich.

Marcel Kunc über seinen Wechsel: „Ich hoffe, dass ich dem Team helfen und in der kommenden Saison starke Leistungen zeigen kann. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir als Mannschaft konstant gut spielen werden. Weiter hoffe ich auch, dass die Fans uns so stark unterstützen werden, wie ich es von Petr bereits gehört habe. Nach allem, was ich gesehen und mitbekommen habe, sind die Fans wirklich der Stolz von Burgau. Ich freue mich darauf, zum ersten Mal in den Vereinsfarben vor ihnen aufs Eis zu gehen.“

„Ich kann es kaum erwarten, dieses neue Kapitel in meinem Leben zu beginnen. Ich wollte unbedingt etwas Neues machen, solange ich noch kann und als sich die Möglichkeit für einen Wechsel zu den Eisbären auftat, mussten wir beide nicht lange überlegen. Ich freue mich darauf, die Mitspieler und alle weiteren kennenzulernen. Ich habe gehört, dass wir die besten Fans der Liga haben, also kann ich es kaum erwarten, euch alle zu hören!“, freut sich Jakub auf die neue Saison.