Doppel-Heimspielwochenende steht vor der TÃ¼re – Freitag Bayreuth, Sonntag Peiting im OEZ

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zwei Heimspiele warten an diesem Wochenende auf die Weiß-Blauen, Eishockey pur für alle SCR Fans im Olympia Eissportzentrum.

Der Grund für das Doppel-Heimspielwochenende ist ein einfacher. Ursprünglich wären die Weiß-Blauen am morgigen Freitag zu Gast bei den Bayreuth Tigers gewesen, die Kühlanlage im Tigerskäfig hatte hier jedoch etwas dagegen. Dies hat zu Folge das in den kommenden drei Wochen kein Eissport in der Stadt am Roten Main betrieben werden kann. Die Verantwortlichen beider Vereine reagierten daher kurzerhand und tauschten die Heimspiele. So wurde das, eigentlich auf Dienstag,20.02 terminierte Heimspiel des SCR gegen Bayreuth, auf den morgigen Freitag vorverlegt. Bereits zwei Tage später öffnet das OEZ erneut seine Pforten. Der EC Peiting ist am Sonntag um 16 Uhr zum Tag der Schulen und Vereine zu Gast unter der Alpspitze. Hierzu wird es einen besonderen Essensstand im alten Foyer geben – erstmalig wird es dort Süßigkeiten und Popcorn für alle Stadionbesucher geben. Anmeldungen zum Tag der Schulen und Vereine können bis einschließlich Samstag per Mail gesendet werden. Alle Infos hierzu gibt es unter: https://bit.ly/tagderschulen-vereine

„In den vergangenen Spielen haben wir gutes Eishockey gezeigt. So können sich unsere SCR-Fans an diesem Wochenende auf doppeltes Weiß-Blaues Hockey freuen. Besonders am Sonntag freuen wir uns, bei unserem vorerst letzten Sonntagsheimspiel, auf ganz vielen Schulkinder und Vereinsmitglieder in unserem OEZ.“, freut sich SCR-Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener auf den anstehenden Heimspiel-Doppelpack und führt weiter aus: „Wir wissen natürlich, dass zwei Heimspiele innerhalb von drei Tagen für einige unserer Fans finanziell nicht einfach zu stemmen sind. Aus diesem Grund haben wir uns kurzfristig auch eine spezielle Ticketaktion einfallen lassen, das November-Doppelpack-Ticket. Mit einem Ticket erleben unsere Fans beide Heimspiele live in der Halle und sparen dabei über 15 % im Vergleich zum Kauf zweier Einzeltickets. Zudem verlosen wir auf unseren Social Medias kurzfristig, dank der Unterstützung eines treuen Gönners, 5 x 2 dieser November-Doppelpacktickets. Vielen Dank hierbei an den großzügigen Gönner! Alle Teilnahmeinfos finden unsere Fans auf unseren sozialen Kanälen. Wir wollen uns brauchen unsere Fans weiterhin so zahlreich und lautstark in unserem Wohnzimmer, um unsere guten Leistungen fortführen zu können. Vielen Dank an alle treuen Weiß-Blauen Fans!“

Wie viele Spieler dem SCR-Coach Pat Cortina an diesem Doppel-Heimspielwochenende zur Verfügung stehen werden, entscheidet sich erst kurzfristig. Daniel Schröpfer und Quirin Bader sind langzeitverletzt, Simon Mayr ist noch drei Spiele gesperrt, Connor Graham durchläuft nach seiner Gehirnerschütterung noch das Return-to-play-Protokoll. Diese vier Spieler fehlen dem Italo-Kanadier allesamt definitiv an diesem Wochenende. Dazu gesellen sich fünf Fragzeichen: Neben Wolf, Chyzowski und Curtis Roach auch seit Mittwochabend die erkrankten Robin Soudek und Alec Zawatsky. Auf jeden Fall mit an Bord ist der Neuzugang & Tryout-Spieler Moritz Köttstorfer. Der 19-jährige Verteidiger gab unter der Woche in Passau sein Debüt für den SC Riessersee: „Moritz hat seine Sache sehr gut gemacht in Passau. Vor der Auswärtspartie hat er nur ein Mal mit uns trainiert und war zuvor drei Wochen nicht auf dem Eis. Er tut unserem kleinen Kader gut.“, zeigt sich Pat Cortina zufrieden mit den ersten Eindrücken über den Verteidiger mit Gardemaßen.

Ähnlich wie am vergangenen Wochenende warten an diesem, erneut zwei sehr gute Teams der Oberliga Süd auf den SCR. Mit den Bayreuth Tigers kommt zunächst der fünftplatzierte, zwei Tage später mit dem ECP der sechstplatzierte der aktuellen Tabelle in die Marktgemeinde. Der SCR rangiert aktuell auf Tabellenplatz Sieben, punktgleich mit dem EC Peiting und leidglich zwei Punkte hinter den Tigers aus Franken.

Das November-Doppelpack-Ticket gibt es, ebenso wie alle Einzeltickets für dieses Wochenende im SCR-Ticketshop: bit.ly/scr-ticketshop. Beide Partien werden auch wieder live auf SpradeTV übertragen!

