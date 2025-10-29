Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Dresdner Eislöwen

Sundblad: „Gegen Nürnberg haben wir etwas gutzumachen“ – Doppel-Heimspieltag für die Eislöwen gegen angeschlagene Ice Tigers und gegen Frankfurt

Tomas Andres von Dresdner Eislöwen - © Marco Leipold / City-Press
Dresden. (PM Eislöwen) Auf die Dresdner Eislöwen wartet eine intensive Woche: Innerhalb von fünf Tagen stehen gleich drei Spiele auf dem Programm.

Am Mittwoch empfangen die Eislöwen die Nürnberg Ice Tigers, bevor es am Freitag zum nächsten Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt kommt. Am Sonntag reisen die Blau-Weißen schließlich zum Auswärtsspiel nach Straubing.

Beide Heimspiele in der JOYNEXT Arena beginnen um 19:30 Uhr, Tickets für beide Partien sind noch verfügbar.

Das Freitagsspiel gegen Frankfurt steht ganz im Zeichen von Halloween. Die Eislöwen laufen in speziellen Sondertrikots auf, die direkt nach der Partie auf dem Eis versteigert werden. Fans können sich somit ein besonderes Erinnerungsstück sichern.

Niklas Sundblad, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Auch wenn wir am Wochenende wieder verloren haben, kommen wir dem Sieg näher. Gegen Nürnberg haben wir etwas gutzumachen – wir müssen fokussiert spielen, dann haben wir auch die Chance, den ersten Heimsieg zu holen.“

Tomas Andres: „Wir kennen die Tabelle und wir kennen die Abstände. Es ist wichtig, gegen Nürnberg und Frankfurt zu punkten. Wir müssen genauso konzentriert in die Spiele gehen wie gegen Bremerhaven.“

