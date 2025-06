Doppel hÃ¤lt besser: Adebahr-BrÃ¼der Denis und Kevin spielen fÃ¼nfte ERC-Saison

Sonthofen. (PM ERC) Mit dem erfahrenen Pascal Kröber hat der ERC Sonthofen in der vergangenen Woche seinen ersten Zugang präsentiert – nun vermeldet er die Vertragsverlängerung des Brüderpaars Denis und Kevin Adebahr.

Mit den erfahrenen Stürmern und Routiniers nimmt der Landesliga-Kader der Schwarz-Gelben schrittweise Konturen an.

Ein Adebahr ist gut, zwei sind besser: Nach dieser Devise fährt der ERC Sonthofen auch in der kommenden Landesliga-Saison. Der 33-jährige Denis und sein um ein Jahr jüngerer Bruder Kevin haben ihre Arbeitspapiere bei den Schwarz-Gelben um ein weiteres Jahr verlängert. Beide gehen damit in ihre jeweils fünfte Spielzeit und gehören mit ihrer Erfahrung zu den absoluten Stützen des Kaders.

In der vergangenen Saison verpasste Denis aufgrund einer schweren Verletzung gleich nach Saisonstart satte 17 Meisterschaftsspiele – dabei war der gebürtige Oberstdorfer stark in die Spielzeit gestartet und erzielte in den beiden ersten Spielen zwei Tore. Nach einer langen Pause stieß er erst Anfang Januar wieder in den Kader und konnte in den verbleibenden Meisterschaftsspielen und den anschließenden Playoffs dem Team mit seiner Erfahrung und Übersicht weiterhelfen. In insgesamt 14 Spielen für den ERC sammelte er acht Scorerpunkte (drei Treffer, fünf Vorlagen).

Genau wie sein Bruder Kevin, der ebenfalls acht Torbeteiligungen für seine Schwarz-Gelben verbuchen konnte (vier Tore, vier Assists). In besonderer Erinnerung dürfte allen Fans des ERC kurz vor dem Jahreswechsel Kevins Stocher-Sieger-Heimtor im Derby gegen die Pfronten Falcons fünf Sekunden vor der Schlusssirene geblieben sein – das 5:4 sorgte für ekstatischen Jubel unter den mehr als 1.200 Zuschauern im altehrwürdigen Eisstadion an der Hindelanger Straße.

Die Verantwortlichen des ERC sind glücklich, dass die Adebahr-Brüder auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Traditionsvereins tragen werden und mit ihrer Erfahrung wichtige Ansprechpartner sein werden für die vielen jungen Spieler im Team.

Der ERC Sonthofen wird in den kommenden Wochen regelmäßig über Vertragsverlängerungen und Neuverpflichtungen informieren.

Der Kader des ERC Sonthofen (Stand: 11.6.2025)

Torhüter: Fabian Schütze, Calvin Stadelmann, Felix Ottenbreit

Abwehr: Pascal Kröber (neu), Adam Suchomer, Roman Zwicker

Sturm: Denis Adebahr, Kevin Adebahr

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann









Eishockey-Magazin TV