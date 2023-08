„DonÂ´t talk, just kiss“ – Jetzt auch bei den Straubing Tigers: Die Kiss-Cam

Artikel anhören Straubing. (PM Tigers) Ab dem ersten Heimspiel der PENNY DEL-Saison 2023/24 wird es in den Powerbreaks am Pulverturm romantisch. Denn gemeinsam mit...

Straubing. (PM Tigers) Ab dem ersten Heimspiel der PENNY DEL-Saison 2023/24 wird es in den Powerbreaks am Pulverturm romantisch.

Denn gemeinsam mit Vögl Automobile führen die Straubing Tigers eine Kiss Cam ein. Die sogenannte Kuss-Kamera ist in den nordamerikanischen Profisportligen bereits etabliert, doch auch einige Standorte in Deutschland haben das Entertainment-Format bereits eingeführt. Das Prinzip: Unter dem Videowürfel wird eine Kamera montiert, die in den Powerbreaks auf je zwei nebeneinandersitzende oder -stehende Personen schwenkt und diese zum Küssen auffordert. Neben der Aufforderung zum Küssen sind weitere, unterhaltsame Formate geplant. Die Übertragung der Kamera läuft auf dem Videowürfel.

„Ich freue mich, dass wir mit Vögl Automobile eine neue Kooperation eingehen und noch dazu ein besonderes Format einführen. Die Zusammenarbeit mit Steffi und Matthias läuft einfach hervorragend. Es macht mich stolz, dass wir die Familie Vögl nun zu unseren Exklusivpartnern zählen dürfen“, erklärt Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers.

Vögl Automobile ist ein traditions- und wachstumsorientiertes Familienunternehmen. Das Unternehmen vertreibt Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marken BMW und MINI an vier Standorten in Niederbayern und der Oberpfalz. Die Firmengruppe ist neben dem Fahrzeugvertrieb auf Serviceleistungen rund um die Premiummarken spezialisiert.

