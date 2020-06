Don Nachbaur ist neuer Headcoach

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den kanadisch-österreichischen Doppelbürger Don Nachbaur mit einem Zweijahresvertrag als neuen Headcoach verpflichtet. Der 61-jährige Trainer war zuletzt in...

Bern. (PM SCB) Der SCB hat den kanadisch-österreichischen Doppelbürger Don Nachbaur mit einem Zweijahresvertrag als neuen Headcoach verpflichtet.

Der 61-jährige Trainer war zuletzt in der Slowakei als Headcoach bei Zvolen tätig. Don Nachbaur hat in seiner Spielerkarriere als Center 334 Partien in der NHL absolviert. In der AHL, wo er bei den Hershey Bears auch Captain war, kam er auf 512 Einsätze.

Seine Trainerkarriere begann Don Nachbaur 1994 in der Junioren-Topliga WHL, wo er insgesamt 19 Saisons als Headcoach tätig war. Zudem war er Headcoach in der AHL und Assistenztrainer in der NHL bei den LA Kings.

Don Nachbaur hat grosse Erfahrung, ist gleichzeitig angepasst auf die neue Generation und setzt auf die Integration junger Spieler. Der neue Headcoach des SCB ist ein guter Kommunikator mit viel positiver Energie und gilt in seiner Führungsfunktion als fair und bestimmt.