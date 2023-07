Dominik Soukup komplettiert die Kontingentstellen beim EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM Löwen) Wie bereits im großen Interview mit der sportlichen Leitung bekanntgegeben wurde, geht der EHC Waldkraiburg die kommende Saison in der Landesliga...

Waldkraiburg. (PM Löwen) Wie bereits im großen Interview mit der sportlichen Leitung bekanntgegeben wurde, geht der EHC Waldkraiburg die kommende Saison in der Landesliga mit vier Kontingentstellen an.

Drei der ausländischen Spieler wurden der Öffentlichkeit bereits vorgestellt, der Vierte war bisher noch ein Mysterium für die Fangemeinde der Löwen. Neben Josef Dana, Martin Heřman (Sturm) und Daniel Hora (Verteidigung) schnürt sich ab kommender Saison mit Dominik Soukup noch ein weiterer Stürmer die Schlittschuhe für den Verein aus der Stadt im Grünen.

Trotz seiner erst 20 Jahre auf dem gepolsterten Buckel, kann der junge Tscheche schon auf einiges an Erfahrung zurückgreifen. Ausgebildet wurde Soukup beim HC Pilsen. Dort durchlief er auch alle U-Teams, wobei er 2018/2019, im Alter von 15 Jahren bereits sowohl für das U16- als auch für das U19-Team der Pilsener auflief und jeweils auch Tore erzielte. Im selben Jahr gelang ihm mit der tschechischen U16-Nationalmannschaft auch gleich der erste Auftritt auf der internationalen Bühne. Hier gelangen ihm in 16 Spielen drei Tore und vier Vorlagen. Es folgten vielseitige Einsätze mit Entleihungen und Spielen von der ersten tschechischen Liga (HC Pilsen) über den SHC Klatovy (z.D.: Klattau), Slavia Prag oder HC Stadion Litoměřice (z.D.: Leitmeritz), welche beide in der zweiten tschechischen Liga spielen.

Nach Waldkraiburg kommt Soukup nicht gänzlich als Unbekannter. So spielte er bereits in der U20 des HC Pilsen mit keinem Geringeren als mit Josef Dáňa, welcher bereits für kommende Saison vorgestellt wurde. Zusammen kamen die beiden Freunde auf 91 Punkte in der abgelaufenen Saison wovon 44 auf Dáňa und 47 auf Soukup entfielen.

Die Waldkraiburger freuen sich demnach auf ein Sturm-Duo welches nicht nur eingespielt scheint, sondern auch für Gefahr vor den gegnerischen Toren sorgen kann und sorgen wird. aha

